Боррель: Центральна Азія прагне зміцнювати зв'язки є ЄС

Натомість Європа, за словами Жозепа Борреля, пропонує країнам регіону розбудовувати шляхи, якими рухатимуться "потоки людей, товарів, послуг", а також обіцяє інвестиції та зниження залежності від Росії.

В Центральній Азії відчувається "нова динаміка", тамтешні країни проводять реформи, хочуть диверсифікувати відносини і обирають Європейський Союз своїм партнером, написав у своєму блозі у неділю, 20 листопада, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками турне регіоном.

"Мало хто знає, але ми вже є основним торговим та інвестиційним партнером регіону. За останні десять років ЄС інвестував у регіон понад 100 мільярдів євро, що зробило нас найбільшим джерелом ПІІ (прямих іноземних інвестицій. - Ред.), значно випередивши Росію чи Китай", - зауважив голова європейської дипломатії.

За його словами, наразі для ЄС важливо, спираючись на наявні основи співпраці, надати новий імпульс стосункам із Центральною Азією, враховуючи швидку зміну геополітичного контексту.

"Як ЄС, ми маємо чіткий інтерес скористатися цими змінами. Ми повинні поглибити наші зв’язки з регіоном і використати величезний потенціал, який він може запропонувати, з точки зору постачань енергії, важливої ​​сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від Росії", - наголосив Боррель.

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Розвивати сполучення

Коментуючи свою участь у 9-й міністерській зустрічі у форматі "ЄС-Центральна Азія", голова європейської дипломатії зауважив, що на ній багато йшлося "модне слово Connectivity" (з англійської можна перекласти як "зв'язок", "підключення", або "доєднання". - Ред.)

"Це логічно: регіон стратегічно розташований між Сходом і Заходом. Проте, загалом, існуючі транспортні та інші сполучення розвинено недостатньо. Багатьом центральноазіатським країнам бракує можливостей доступу до європейських і світових ринків, які не проходять через Росію, або не залежать від неї", - зауважив Боррель.

Він додав, що за допомогою проекту ЄС Global Gateway і його глобального фінансування, яке передбачається на рівні 300 мільярдів євро, цілком можливо перейти "високих слів до конкретних дій", розбудовувати інфраструктуру і шляхи, якими рухатимуться "потоки людей, товарів, послуг та ідей".

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Позбавлятись залежностей

Водночас дипломат зауважив, що для стабільного розвитку співпраці необхідні "тверді правила та дотримання міжнародного права", що "робить держави безпечними, людей вільними, а компанії готовими інвестувати". "Ось чому я сказав, що ми всі повинні захищати його, коли цей порядок знаходиться під загрозою - як це відбувається сьогодні", - зауважив він.

Іншим ключовим повідомленням Боррель назвав "необхідність розвитку нашої стратегічної автономії" та можливість вільно вибирати, "як і з ким спілкуватися". "Мати зв’язки та варіанти - це добре. Але надмірна залежність і відсутність вибору можуть обійтися великою ціною, як ми зрозуміли у важкий спосіб на прикладі енергетики та Росії", - додав він.

ЄС активізується в Центральній Азії

Центральноазійське турне Борреля - не перша поїзда європейського політика високого рівня в цей регіон. Наприкінці жовтня-початку листопада Казахстан та Узбекистан також відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). В Астані вона привітала зусилля Казахстану щодо дистанціювання від Росії та проведення реформ для побудови правової держави. Також міністрека запропонувала Астані тіснішу економічну співпрацю, наголосивши, що Німеччина - на відміну від Росії та Китаю - пропонує відносини на рівних.

В Узбекистані Бербок теж говорила про необхідність обмежити вплив РФ і Китаю в Центральній Азії. Разом із бізнес-делегацією вона, серед іншого, відвідала Алмалицький гірничо-металургійний комбінат, на якому видобувається 90 відсотків срібла та 20 відсотків золота в країні. Шляхом розширення співробітництва з Узбекистаном і Казахстаном Берлін сподівається скоротити залежність від Китаю в галузі видобутку корисних копалин.