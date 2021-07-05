Боротьба з контрабандою: Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 липня, ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України (СБУ). Зокрема, Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ. Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ та переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при службі безпеки. Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука, а також Віталія Монастирецького - з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Головним завданням цих кадрових перестановок є забезпечення готовності СБУ до трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт опрацьовується зараз у Верховній Раді. "Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", - зазначив Зеленський.

Також ця реформа спрямована на боротьбу з контрабандою. "Друге завдання - суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", - наголосив Зеленський. За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень, повідомив Офіс президента.