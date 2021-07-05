 Боротьба з контрабандою: Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Боротьба з контрабандою: Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський зробив низку кадрових перестановок в Службі безпеки України, які спрямовані на боротьбу з контрабандою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 липня, ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України (СБУ). Зокрема, Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника голови СБУ та увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ. Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ та переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при службі безпеки. Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука, а також Віталія Монастирецького - з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Головним завданням цих кадрових перестановок є забезпечення готовності СБУ до трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт опрацьовується зараз у Верховній Раді. "Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", - зазначив Зеленський.

Також ця реформа спрямована на боротьбу з контрабандою. "Друге завдання - суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", - наголосив Зеленський. За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень, повідомив Офіс президента.

Дивитись відео 01:58

Друзі Зеленського: "Кварталу 95" при владі стає більше (22.10.2019)

DW.COM

Напад на прикордонників на Сумщині: затримано причетних співробітників СБУ

У СБУ заявили про встановлення причетності двох співробітників служби до нападу на прикордонників на Сумщині. Їх затримали і передали органам слідства.  

Також за темою

29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

СБУ заблокувало активи 174 компаній списку "контрабандистів" РНБО 05.07.2021

У СБУ заявили про блокування активів усіх 174 компаній, які увійшли до санкційного списку РНБО через звинувачення у контрабанді.

In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy chairs a Security Council meeting in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Feb. 18, 2020. Ukraine and Russia-backed separatists are blaming each other for an outbreak of fighting in the country's rebel-held east. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів 15.04.2021

РНБО планує запровадити санкції ще проти 12 контрабандистів, повідомив Зеленський. Він також розповів про плани розробити законопроєкт про статус олігарха, а також поділився, про що розмовлятиме з Меркель і Макроном.

Former Ukrainian Presidents (from R to L) Leonid Kuchma,Viktor Yuschenko and Petro Poroshenko attend the first session of newly Ukrainian Parliament in Kiev, Ukraine, on 29 August, 2019. Ukrainians voted in extraordinary parliament's elections on July 21, 2019, after President Volodymyr Zelensky dissolved parliament during his inauguration on 21 May 2019. (Photo by STR/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Зеленський увів у дію санкції проти "контрабандистів" 04.04.2021

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про накладення санкцій на "найбільших контрабандистів" України.

Реклама

Докладно

Арсен Аваков

Чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. Чим займеться ексміністр у майбутньому?  

Аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві

Запущено перший прямий авіарейс між Ізраїлем та Марокко

Між Тель-Авівом та Марракешем авіаперельоти виконуватимуться до п'яти разів на тиждень.  