Болгарія запроваджує обов'язкове носіння масок на вулиці

У Болгарії через погіршення епідемічної ситуації з розповсюдженням коронавірусу і подолання нової рекордної позначки кількості інфікованих за добу з 22 жовтня запроваджується вимога обов'язкового носіння масок на вулиці, яка діятиме до кінця листопада.

Про це у вівторок, 20 жовтня, заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов, передає агентство Reuters.

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За його словами, носіння захисних масок, включно з дотриманням соціального дистанціювання і проведенням регулярних дезинфекційних заходів, допоможе сповільнити поширення вірусу приблизно на 30 відсотків і допоможе уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

"Ми очікуємо, що кількість нових випадків інфікування знизиться, якщо люди будуть суворо дотримуватися цих заходів. Наша головна мета - зменшити кількість інфікованих, щоб менше людей потрапляло в лікарні і менше вмирало в лікарнях", - сказав він.

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У Болгарії у вівторок було зареєстровано 1024 нових випадки зараження за останню добу, що є найвищим показником з початку епідемії в країні. На даний момент в країні, населення якої становить 7 мільйонів осіб, зафіксовано 30 527 підтверджених випадків інфікування коронавірусом і 1008 летальних випадків.

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