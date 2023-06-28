Блокування українського зерна: Дуда - за скасування обмежень

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що обмеження на імпорт сільгосппродукції з України можуть бути пом'якшені. Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві у середу, 28 червня.

"Є питання, які мають бути впорядковані. Це потребує часу, щоб уникнути певних явищ, які мають дуже негативний економічний і суспільний вплив", - сказав він.

Він додав, що була необхідність запровадити обмеження на імпорт з України, але наразі президент Польщі розраховує на якнайшвидше поновлення товарообміну між країнами і транзиту сільгосппродукції.

Зеленський, своєю чергою, додав, що наразі, коли Росія блокує роботу "зернової ініціативи", Україні важливо хоча би здійснювати транзит сільгосппродукції. "Це питання вже винесене на рівні Європейського Союзу. Ми подивимося, як буде все розблоковано, але Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії – Ред.) пообіцяла мені особисто, що після 15-го (вересня – Ред.) не може бути продовження блокування. Будемо вірити в це", - сказав він.

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Обмеження на імпорт українських товарів

Нагадаємо, Польща та Угорщина 15 квітня в односторонньому порядку заборонили імпорт з України зерна, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів до 30 червня. Варшава і Будапешт пояснили ці кроки прагненням захистити інтереси місцевих фермерів, незадоволених падінням цін на сільськогосподарську продукцію через українські поставки.

Тим часом Європейська комісія 2 травня запровадила тимчасову заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України в Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину як захід підтримки власних фермерів. При цьому транзит товарів через ці п'ять європейських може тривати. Сторони зобов'язалися скасувати свої односторонні заборони щодо української агропродукції.

Очікувалося, що рішення Брюсселя діятиме до 5 червня, проте на початку цього місяця Євросоюз продовжив тимчасову заборону до 15 вересня. Брюссель пояснив необхідність обмежень "винятковими обставинами", що включають логістичні складнощі та нестачу потужностей зі зберігання.

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