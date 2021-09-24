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Black Lives Matter - "Життя чорних мають значення"

Міжнародний рух на захист чорного населення у всьому світі, передусім у США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Black Lives Matter".

Black Lives Matter - "Життя чорних мають значення" - заснований у 2013 році в США міжнародний рух активістів, які виступають проти насильства щодо чорного населення. Улітку 2013 року в соціальних мережах уперше був використаний хештег #BlackLivesMatter. Причиною цього стало виправдання Джорджа Циммермана, який убив афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна. Рух Black Lives Matter організовує акції протесту проти випадків насильства та вбивств з боку поліцейських під час виконання ними службових обов'язків, а також проти дискримінації за кольором шкіри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вбивство Флойда: засуджений експоліцейський Шовін оскаржив вирок

Вбивство Флойда: засуджений експоліцейський Шовін оскаржив вирок 24.09.2021

Дерек Шовін навів 14 причин, через які його вирок необхідно переглянути. Серед іншого він вважає дії влади упередженими.
Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести

Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести 21.04.2021

Суд присяжних визнав експоліцейського, який коліном притискав шию Джорджа Флойда до землі під час затримання, винним у вбивстві. Чому це вбивство викликало масові протести проти расизму в усьому світі - в матеріалі DW.
Справа Флойда: експоліцейського Шовіна визнали винним у вбивстві

Справа Флойда: експоліцейського Шовіна визнали винним у вбивстві 21.04.2021

Суд присяжних визнав винним у вбивстві експоліцейського, який коліном притискав шию Джорджа Флойда до землі під час затримання. Джо Байден зателефонував родичам загиблого та заявив, що "відчуває полегшення".

У США відбулися протести після смерті пораненого поліцією афроамериканця

У США відбулися протести після смерті пораненого поліцією афроамериканця 12.04.2021

У місті Бруклін-Сентер в Міннесоті поліція поранила 20-річного афроамериканця Данте Райта. Після його смерті в місті спалахнули протести, які переросли у сутички з поліцією.
США: у судовому процесі щодо загибелі Джорджа Флойда відклали вибір присяжних

США: у судовому процесі щодо загибелі Джорджа Флойда відклали вибір присяжних 08.03.2021

У США в судовому процесі про смерть афроамериканця Джорджа Флойда суддя відклав щонайменше на день вибір присяжних.
Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру 30.01.2021

З ініціативою виступив депутат норвезького парламенту від Соціалістичної Лівої партії Петтер Ейде. Між тим BLM отримала шведську премію Улофа Пальме.
Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії 03.11.2020

Пандемія COVID-19, аборти, расова дискримінація - DW зібрала п'ять тем, які стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати на президентських виборах у США.
Трамп приїхав у Кеношу і назвав події в місті внутрішнім тероризмом

Трамп приїхав у Кеношу і назвав події в місті внутрішнім тероризмом 02.09.2020

Президент США Дональд Трамп під час візиту у місто Кеноша у штаті Вісконсин назвав внутрішнім тероризмом заворушення, що спалахнули у місті кілька днів тому.

Безчинства в США після нового випадку поліцейського насильства (фоторепортаж)

Безчинства в США після нового випадку поліцейського насильства (фоторепортаж) 28.08.2020

У Кеноші, штат Вісконсін, тривають безлади після того, як поліція стріляла у 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка. У ході заворушень і стрілянини на третю ніч протестів загинуло двоє демонстрантів.
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства

США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства 28.08.2020

У Кеноші, штат Вісконсін, тривають безлади після того, як поліція стріляла у 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка. У ході заворушень і стрілянини на третю ніч протестів загинуло двоє демонстрантів.
Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - Європа у фокусі (відео)

Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - "Європа у фокусі" (відео) 21.07.2020

А також бої без правил у Росії: шоу не для слабонервних. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.

Тектонічний розлом біля Чорного моря: Стамбулу загрожує масштабна катастрофа. "Європа у фокусі" (20.07.2020) 20.07.2020

Бої без правил у Росії: шоу не для слабкодухих. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.

Реакція на смерть Джорджа Флойда: коли протест стає глобальним

Реакція на смерть Джорджа Флойда: коли протест стає глобальним 08.06.2020

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час поліцейської операції в Міннеаполісі зворушила людей по всьому світі, в тому числі й у Німеччині. Глобальний резонанс здивував навіть активістів.
Коментар: США мають нарешті протистояти расизму

Коментар: США мають нарешті протистояти расизму 02.06.2020

Вбивство Джорджа Флойда вкотре засвідчило, що дискримінація афроамериканців глибко вкорінилась у США. Покласти цьому край має саме біла Америка, вважає оглядачка DW Дженіфер Гонсалес.

Репортери без кордонів: У США затримали журналістів

"Репортери без кордонів": У США затримали журналістів 13.07.2016

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" заявила про затримання журналістів та упередженість поліції щодо преси під час протестів Black lives matter у США.
Обама у Далласі: Оголилися найглибші розколи нашої демократії

Обама у Далласі: Оголилися найглибші розколи нашої демократії 13.07.2016

Президент США Барак Обама відвідав траурну церемонію щодо загиблих поліцейських у Далласі та визнав, що американці досі не звільнилися від расистських упереджень.
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