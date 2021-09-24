Міжнародний рух на захист чорного населення у всьому світі, передусім у США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Black Lives Matter".

Black Lives Matter - "Життя чорних мають значення" - заснований у 2013 році в США міжнародний рух активістів, які виступають проти насильства щодо чорного населення. Улітку 2013 року в соціальних мережах уперше був використаний хештег #BlackLivesMatter. Причиною цього стало виправдання Джорджа Циммермана, який убив афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна. Рух Black Lives Matter організовує акції протесту проти випадків насильства та вбивств з боку поліцейських під час виконання ними службових обов'язків, а також проти дискримінації за кольором шкіри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.