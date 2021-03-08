 У США відбулися протести після смерті пораненого поліцією афроамериканця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Новини

У США відбулися протести після смерті пораненого поліцією афроамериканця

У місті Бруклін-Сентер в Міннесоті поліція поранила 20-річного афроамериканця Данте Райта. Після його смерті в місті спалахнули протести, які переросли у сутички з поліцією.

Учасниця акції протесту (праворуч) та поліцейський у місті Бруклін-Сентр в Міннесоті, 11 квітня

Учасниця акції протесту та поліцейський у місті Бруклін-Сентер в Міннесоті, 11 квітня

У місті Бруклін-Сентер в американському штаті Міннесота у понеділок, 12 квітня, оголосили комендантську годину через сутички демонстрантів з поліцією після загибелі 20-річного афроамериканця. 11 квітня у місті відбулися протести, у яких взяли участь кілька сотень осіб. 

Під час заворушень протестувальники кидали в поліцейських каміння, тоді як правоохоронці застосували гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати й перцевий спрей. Як повідомили місцеві ЗМІ, випущені поліцією гумові кулі влучили у щонайменше двох осіб. Згодом на допомогу місцевій поліції прибули також нацгвардійці.

Протест у місті Бруклін-Сентер після смерті 20-річного афроамериканця Данте Райта супроводжувався сутичками з поліцією

Протест у місті Бруклін-Сентер після смерті 20-річного афроамериканця Данте Райта супроводжувався сутичками з поліцією

11 квітня поліція зупинила 20-річного афроамериканця Данте Райта за порушення правил дорожнього руху, після чого виявилося, що існує ордер на його арешт. За версією правоохоронців, офіцери спробували заарештувати молодого чоловіка, але той намагався втекти в автомобілі. Один із офіцерів вистрілив в автомобіль. Куля влучила у водія, який проїхав ще декілька кварталів, поки не врізався в інший автомобіль і згодом помер. Пасажирка дістала травми, які "не загрожують життю", і була доставлена в місцеву лікарню. Наразі невідомо, чи був загиблий афроамериканець озброєний.

Місто Бруклін-Сентер розташоване за близько 16 кілометрів від Міннеаполіса, де торік під час операції поліції загинув афроамериканець Джордж Флойд, шию якого поліцейський Дерек Шовін протягом майже 10 хвилин притискав коліном до тротуару попри те, що Флойд казав, що не може дихати. Зрештою афроамериканець задихнувся. Його смерть викликала хвилю глобальних протестів Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення") проти системної расової дискримінації у США. Саш Шовін постав перед судом.

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