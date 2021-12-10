 Більше 50 мігрантів загинули внаслідок ДТП на півдні Мексики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Більше 50 мігрантів загинули внаслідок ДТП на півдні Мексики

Вантажівка, що перевозила понад 100 мігрантів, перекинулася на повороті у південному штаті Чіапас. Внаслідок аварії загинули 54 людини людини, ще 58 дістали поранень.

Фургон, Мексика

Фургон з мігрантами перекинувся на півдні Мексики

Щонайменше 54 людини загинули і ще 58 отримали поранення внаслідок автомобільної аварії у Мексиці, повідомляють агенції Reuters та AP.

ДТП сталася у четвер, 9 грудня, у штаті Чіапас, що на півдні країни. На крутому повороті фургон з мігрантами врізався в огорожу і перекинувся.

Читайте також: Кордон під замком. Чи завжди ефективні мури між країнами

У машині перебували понад 100 мігрантів з країн Південної Америки, переважно з Гватемали і Гондурасу, що прямували до кордону з США. Серед загиблих є жінки та діти.

Читайте також: Тисячі мігрантів у Латинській Америці повертаються, не досягнувши США

Губернатор штату Чіапас Рутіліо Ескандон запевнив, що влада проведе розслідування обставин аварії. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор віддав розпорядження надати необхідну допомогу тим, хто постраждав у ДТП. Президент Гватемали Алехандро Джамматеі висловив співчуття родинам жертв й пообіцяв надати необхідну консульську допомогу, у тому числі щодо повернення на батьківщину тіл загиблих.

Дивитись відео 06:20

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021)

Реклама

Докладно

Медпрацівник у гумових рукавицях робить жінці у масці щеплення (символічне фото)

Чи захищає щеплення від COVID-19? Що нового виявили вчені

На тлі суперечок про ефективність вакцинації науковці переконані, що щеплення допомагає захиститися від коронавірусу.  

Акція в Києві проти використання пластикових пакетів (архівне фото)

Заборона пластикових пакетів - на закупи з власною тарою?

Звичні для українських покупців безкоштовні поліетиленові пакети з 10 грудня мають зникнути із закладів торгівлі.  