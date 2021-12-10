Більше 50 мігрантів загинули внаслідок ДТП на півдні Мексики

Щонайменше 54 людини загинули і ще 58 отримали поранення внаслідок автомобільної аварії у Мексиці, повідомляють агенції Reuters та AP.

ДТП сталася у четвер, 9 грудня, у штаті Чіапас, що на півдні країни. На крутому повороті фургон з мігрантами врізався в огорожу і перекинувся.

Читайте також: Кордон під замком. Чи завжди ефективні мури між країнами

У машині перебували понад 100 мігрантів з країн Південної Америки, переважно з Гватемали і Гондурасу, що прямували до кордону з США. Серед загиблих є жінки та діти.

Читайте також: Тисячі мігрантів у Латинській Америці повертаються, не досягнувши США

Губернатор штату Чіапас Рутіліо Ескандон запевнив, що влада проведе розслідування обставин аварії. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор віддав розпорядження надати необхідну допомогу тим, хто постраждав у ДТП. Президент Гватемали Алехандро Джамматеі висловив співчуття родинам жертв й пообіцяв надати необхідну консульську допомогу, у тому числі щодо повернення на батьківщину тіл загиблих.