Білий дім: РФ страчує своїх солдат, які не виконують накази

Джон Кірбі каже, що РФ відчайдушно намагається досягнути прогресу на Донбасі, кидаючи в бій молодих людей, але ті не завжди виконують накази. За це їм загрожує страта.

Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що російські військові страчують солдат, які не виконують накази на війні з Україною, заявив у четвер, 26 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази, - заявив Кірбі. - У нас також є інформація про те, що російські командири погрожують страчувати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії".

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"Я думаю, що це симптом того, наскільки погано російські військові лідери знають, що вони роблять, і наскільки погано вони впоралися з цим з військової точки зору", - цитує Кірбі The Hill. Він також вказав на те, що у РФ "настільки відчайдушно потребують досягти якогось прогресу, особливо на Донбасі", що "буквально кидають у бій молодих людей, які не були належним чином підготовлені".

Кірбі не надав подальших подробиць, коли його запитали про ймовірні страти або про те, як Сполучені Штати отримали цю інформацію.

Росія зазнає втрат у Авдіївці

Росія посилила останнім часом атаки поблизу міста Авдіївка у Донецькій області та міста Куп'янськ на Харківщині, намагаючись до настання зими просунути лінію фронту вперед. За словами Кірбі, Москва зазнала "значних втрат" у наступі, включаючи щонайменше 125 одиниць бронетехніки і "тисячі" поранених, передає AFP.

"Російські військові, схоже, використовують те, що ми називаємо тактикою "людської хвилі", - сказав він. - Не дивно, що російські війська страждають від низького морального духу".

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