Біля узбережжя Японії перекинувся танкер: загинули 8 людей

Біля берегів Японії перекинувся танкер, який перевозив 980 тонн акрилової кислоти. Щонайменше вісім членів екіпажу загинули, ще двоє - зникли безвісти.

Щонайменше вісім людей загинули у середу, 20 березня, внаслідок аварії танкера-хімовоза під прапором Південної Кореї біля узбережжя Японії. Зокрема, у лікарні констатували загибель вісьмох членів екіпажу, яких витягли з води після того, як танкер перекинувся, повідомив представник японської берегової охорони агентству AFP.

Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти. Ще один член екіпажу був госпіталізований з травмами, що не загрожують життю, повідомили у береговій охороні.

Серед одинадцяти членів екіпажу судна було вісім індонезійців, двоє громадян Південної Кореї і один - Китаю.

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Екіпаж повідомив японську берегову охорону рано вранці в середу, що танкер сів на мілину біля острова Муцуре біля південно-західного узбережжя Японії. Він перевозив 980 тонн акрилової кислоти. Наразі не встановлено, чи потрапила якась частина вантажу в море, заявили представники берегової охорони.

За даними японської телекомпанії NHK, аварії зазнав танкер під назвою "Keoyoung Sun". За даними сайту vesselfinder.com, що спеціалізується на міжнародних морських перевезеннях, це 69-метровий танкер для перевезення хімікатів і нафти, побудований у 1996 році. Судноплавна компанія відмовилась коментувати аварію біля берегів Японії.

В цей день, за даними агенства, біля берегів Японії вирував шторм.