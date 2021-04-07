Без масок і дистанції: у Ліверпулі проведуть рок-концерт з 5 тисячами глядачів

У Ліверпулі 2 травня відбудеться музичний концерт за участі п'яти тисяч глядачів без масок та дотримання між ними дистанції. Цей захід за участі рок-гурту Blossoms є частиною пілотного проєкту британського уряду. Для участі у ньому необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус. Після концерту глядачі мають зробити ще один тест, повідомляє агенція dpa у неділю, 18 квітня.

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За словами міністра культури Великобританії Олівера Даудена, тестування на коронавірус є ключовим для відновлення проведення масових заходів. Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Великобританії Метью Генкок заявив, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки.

Між тим 18 квітня чотири тисячі глядачів повинні спостерігати за футбольним матчем на лондонському стадіоні "Уемблі". Через тиждень відбудеться ще один футбольний матч, на який вперше з початку пандемії COVID-19 допустять вісім тисяч глядачів. Для допуску на стадіон вболівальники мають отримати негативний результат тесту на коронавірус та мати захисні маски. Також в рамках пілотного проєкту уряду проводять ігри та чемпіонат світу зі снукеру, який триватиме у місті Шеффілд до 3 травня.

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Загалом з початку пандемії у Великобританії підтвердили понад 4,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 127,5 тисячі летальних. На сьогодні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 48,16 відсотка жителів країни, а дві дози - 13,87 відсотка. Всього у Великобританії проживає більше 66,65 мільйона людей.