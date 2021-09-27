Берлінці виступили за експропріацію квартир у великих житлових концернів

Жителі Берліна під час референдуму підтримали передачу під управління на суспільно-правових засадах квартир, що перебувають у власності великих житлових концернів в столиці Німеччини.

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Такі дані оприлюднили в ніч на понеділок, 27 вересня, після обробки близько 90 відсотків голосів. За експропріацію висловилися 56,5 відсотка учасників плебісциту, трохи більше третини (38,8 відсотка) виступили проти.

Отже, ініціатори референдуму закличуть сенат Берліна "ініціювати заходи", потрібні для цієї процедури, а також розробити профільний закон.

Передача під управління на суспільно-правових засадах може торкнутися 240 тисяч житлових приміщень, що складає близько 15 відсотків ринку квартир у Берліні, які здають в оренду. Організатори плебісциту сподіваються тим самим зупинити підвищення квартплати в столиці.

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Ініціатори референдуму пропонують житловим концернам облігації

За оцінкою влади Берліна, ця процедура обійдеться в суму від 29 мільярдів євро до 36 мільярдів євро. Водночас ініціатори плебісциту впевнені, що витрати не перевищать 13,7 мільярда євро. Вони пропонують в якості компенсації житловим концернам не грошові кошти, а облігації, які будуть погашатися протягом 40 років за рахунок доходів від оренди.

Підсумки голосування не є юридично зобов'язуючими для влади, оскільки воно не було прив'язане до конкретного законопроєкту. Позиція сенату Берліна залежить від його нового політичного складу. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Християнсько-демократичний союз (ХДС), Вільна демократична партія (ВДП) і правопопулістського "Альтернатива для Німеччини" (АдН) виступають проти можливої ​​експропріації. Ліві підтримують цю процедуру, а партія "Союз-90/Зелені" вважає такий крок "останнім засобом".

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Результати виборів у Берліні

Представниця СДПН Франциска Ґіффай

СДПН на чолі з головною кандидаткою Францискою Ґіффай (Franziska Giffey) здобула перемогу на виборах до Палати депутатів Берліна. Про це свідчать попередні офіційні результати голосування, оголошені у понеділок вранці, 27 вересня.

За СДПН у Берліні проголосували 21,4 відсотка голосів виборців, "Союз-90/Зелені" отримав 18,9 відсотка голосів, а ХДС - 18,1 відсотка. Ліва партія заручилася підтримкою 14 відсотків виборців, правопопулісти з АдН - 8 відсотками, а ВДП - 7,2 відсотка. Цього ж дня Ґіффай заявила у коментарі радіо RBB-Inforadio, що хоче обговорити з представниками Зелених і ХДС можливість коаліції.

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