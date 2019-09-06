 Подих ″холодної війни″, або Берлін - вічна столиця шпигунів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.08.2021

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Європа

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.

Глінікський міст, де в часи холодної війни СРСР та США обмінювалися затриманими шпигунами

Глінікський міст, де в часи "холодної війни" СРСР та США обмінювалися затриманими шпигунами

Чоловіка, якого 10 серпня в Потсдамі затримали німецькі поліцейські-криміналісти, звуть Давід С. Федеральна прокуратура обґрунтувала ордер на його арешт чотирма реченнями. Там кажуть, що чоловік, який працював у британському посольстві як "місцевий співробітник", "щонайменше в одному випадку" передав отримані під час роботи документи "представнику російської спецслужби". У винагороду, йдеться в обґрунтуванні прокуратури, він отримав "досі невідому суму готівки".

Якоїсь додаткової інформації про цей випадок не вдалося отримати навіть журналістам бульварної газети Bild, зазвичай відомої своїми добрими зв'язками. Але кричущим цей випадок радше не став. Голова комітету із закордонних справ у парламенті Великобританії Том Тугендат назвав затриманого підозрюваного в шпигунстві тим, хто стоїть "досить далеко внизу ієрархії, хто однозначно ухвалив низку нерозумних рішень та, можливо, зрадив свою державу", сказав він в інтерв'ю BBC. Політик не виключає, що британці та німці завдяки багатомісячному стеженню за чоловіком отримали корисну інформацію про роботу російських спецслужб у Берліні. 

Відомство з охорони Конституції

Шпигунство, хакерські атаки, дезінформація - на все це здатні російські спецслужби, вважає німецьке Відомство з охорони Конституції

На даний момент відомо лише, що Девід С. не був класичним дипломатом, якого відрядили з Лондона до Берліна, а був натомість місцевим жителем, який влаштувався на роботу до посольства. У німецьких спецслужб уже давно немає сумнівів у тому, що російські шпигуни дуже активні в Берліні та намагаються схилити людей до державної зради за допомогою грошей. В останньому звіті Федерального відомства з охорони Конституції - внутрішньої німецької спецслужби, яка також відповідає за контррозвідку, - наведено "чотирьох головних сил у сфері шпіонажу та впливу, спрямованих проти Німеччини" у такій послідовності: Росія, Китай, Іран та Туреччина.

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Росія - під прицілом німецьких спецслужб

Тож Росія, виходить, перебуває в особливому фокусі німецьких спецслужб. У звіті перелічені три випадки, які негативно впливають на "політичні відносини західної спільноти" і Росії, щоправда, лише один із них стався на території Німеччини. Перший - це напад із застосуванням хімічної зброї на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, що перейшов на бік британських спецслужб, та його доньку в березні 2018 року в англійському Солсбері. Другий випадок - вбивство в Берліні 2018 року чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, який мав грузинське громадянство. І третій - отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального 2020 року.

У світлі цих справді сенсаційних випадків підозрюваний шпигун Девід С. виглядає порівняно нешкідливим. Федеральна прокуратура мовчить про те, які документи він передав росіянам, тож таблоїд Bild порівняв арештованого з найвідомішим кіношпигуном, Джеймсом Бондом, назвавши його, щоправда, не "агентом 007", а "00ніхто".

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Що відомо про Девіда С.

Якщо вірити журналістам Bild, Девід С. лисий, кремезний та має зріст приблизно 1,75 сантиметрів. Російський Джеймс Бонд у Берліні - шпигун Путіна? - запитує видання та описує його затримання в кінематографічному стилі:

"Поліцейські, представники Федерального відомства з кримінальних справ і Федерального відомства із охорони конституції прибули, щоб його затримати, пізно ввечері. 23-я година, Потсдам, чотириповерхова сучасна будівля. Перед нею запаркований не Aston Martin, а Ford Fiesta, що належить шпигунові. Поліція до четвертої ранку проводить обшук у двокімнатній квартирі з балконом, жалюзі опущені. Птахи співають. Світанок над Потсдамом, де живуть мільйонери, мільярдери, а також колишні генерали "штазі".

Той факт, що Девід С. живе в Потсдамі, - майже кітчева деталь у цій історії, яка відповідає всім кліше про те, що Берлін - столиця шпигунів. Адже обидва міста пов'язані легендарним Глінікським мостом, і в часи НДР саме тут проходив кордон між Східною та Західною Німеччиною. На цьому історичному місці тодішні наддержави СРСР та США обмінювалися затриманими шпигунами. Саме в Потсдамі відбуваються драматичні події фільму Стівена Спілберга "Міст шпигунів" та роману Джона Ле Карре "Шпигун, який прийшов з холоду".

Місце, де Девід С. зустрічався з агентом російської розвідки, ймовірно вже відоме слідству, адже за обома ними давно стежили. Йдеться, найвірогідніше, про кав'ярні в урядовому кварталі Берліна. Британське посольство, де працював 57-річний підозрюваний, розташоване зовсім поруч з російським. А, може, вони прогулювалися разом в парку Тіргартен, обмінюючись при цьому інформацією? У Берліні багато придатних для цього місць, а фантазія безмежна.

Будівля Бундестагу

Будівля Бундестагу

Можливо, шпигунський трилер врешті-решт виявиться досить банальною справою. З погляду Федеральної прокуратури Німеччини, справа Девіда С. - лише одна з багатьох. Ордери на арешт або звинувачення у шпигунстві є повсякденною справою. Девід С. не перший агент, викритий у Берліні 2021 року. У німецький столиці, де розташовані численні посольства, парламент та уряд ФРН, ведуть свою діяльність, мабуть, тисячі шпигунів. Але викривають лише деяких.

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Девід С. не перший

Ще один приклад - Єнс Ф. Федеральна прокуратура порушила проти нього справу про шпигунство в лютому 2021 року. Він працював у фірмі, яка відповідала за безпеку електроприладів у Бундестагу, тож мав доступ до планів будівель німецького парламенту.

Відповідно до інформації телеканалу ZDF, за період з кінця липня до початку вересня 2017 року колишній офіцер армії НДР та таємний співробітник "штазі" за власною ініціативою передав ці дані російським спецслужбам. Як повідомила прокуратура, "він завантажив дані в форматі PDF та переслав співробітникові російського посольства в Берліні, який офіційно перебуває на службі у військовій розвідці ГРУ". Так докладно, як у випадку з Єнсом, про діяльність Девіда С. прокуратура ще не відзвітувала. Тож у цій історії ще може бути багато цікавого. А може й нічого - адже йдеться про спецслужби.

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


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Глінікський міст, де в часи холодної війни СРСР та США обмінювалися затриманими шпигунами

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів

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