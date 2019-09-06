Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів

Чоловіка, якого 10 серпня в Потсдамі затримали німецькі поліцейські-криміналісти, звуть Давід С. Федеральна прокуратура обґрунтувала ордер на його арешт чотирма реченнями. Там кажуть, що чоловік, який працював у британському посольстві як "місцевий співробітник", "щонайменше в одному випадку" передав отримані під час роботи документи "представнику російської спецслужби". У винагороду, йдеться в обґрунтуванні прокуратури, він отримав "досі невідому суму готівки".

Якоїсь додаткової інформації про цей випадок не вдалося отримати навіть журналістам бульварної газети Bild, зазвичай відомої своїми добрими зв'язками. Але кричущим цей випадок радше не став. Голова комітету із закордонних справ у парламенті Великобританії Том Тугендат назвав затриманого підозрюваного в шпигунстві тим, хто стоїть "досить далеко внизу ієрархії, хто однозначно ухвалив низку нерозумних рішень та, можливо, зрадив свою державу", сказав він в інтерв'ю BBC. Політик не виключає, що британці та німці завдяки багатомісячному стеженню за чоловіком отримали корисну інформацію про роботу російських спецслужб у Берліні.

Шпигунство, хакерські атаки, дезінформація - на все це здатні російські спецслужби, вважає німецьке Відомство з охорони Конституції

На даний момент відомо лише, що Девід С. не був класичним дипломатом, якого відрядили з Лондона до Берліна, а був натомість місцевим жителем, який влаштувався на роботу до посольства. У німецьких спецслужб уже давно немає сумнівів у тому, що російські шпигуни дуже активні в Берліні та намагаються схилити людей до державної зради за допомогою грошей. В останньому звіті Федерального відомства з охорони Конституції - внутрішньої німецької спецслужби, яка також відповідає за контррозвідку, - наведено "чотирьох головних сил у сфері шпіонажу та впливу, спрямованих проти Німеччини" у такій послідовності: Росія, Китай, Іран та Туреччина.

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Росія - під прицілом німецьких спецслужб

Тож Росія, виходить, перебуває в особливому фокусі німецьких спецслужб. У звіті перелічені три випадки, які негативно впливають на "політичні відносини західної спільноти" і Росії, щоправда, лише один із них стався на території Німеччини. Перший - це напад із застосуванням хімічної зброї на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, що перейшов на бік британських спецслужб, та його доньку в березні 2018 року в англійському Солсбері. Другий випадок - вбивство в Берліні 2018 року чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, який мав грузинське громадянство. І третій - отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального 2020 року.

У світлі цих справді сенсаційних випадків підозрюваний шпигун Девід С. виглядає порівняно нешкідливим. Федеральна прокуратура мовчить про те, які документи він передав росіянам, тож таблоїд Bild порівняв арештованого з найвідомішим кіношпигуном, Джеймсом Бондом, назвавши його, щоправда, не "агентом 007", а "00ніхто".

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Що відомо про Девіда С.

Якщо вірити журналістам Bild, Девід С. лисий, кремезний та має зріст приблизно 1,75 сантиметрів. Російський Джеймс Бонд у Берліні - шпигун Путіна? - запитує видання та описує його затримання в кінематографічному стилі:

"Поліцейські, представники Федерального відомства з кримінальних справ і Федерального відомства із охорони конституції прибули, щоб його затримати, пізно ввечері. 23-я година, Потсдам, чотириповерхова сучасна будівля. Перед нею запаркований не Aston Martin, а Ford Fiesta, що належить шпигунові. Поліція до четвертої ранку проводить обшук у двокімнатній квартирі з балконом, жалюзі опущені. Птахи співають. Світанок над Потсдамом, де живуть мільйонери, мільярдери, а також колишні генерали "штазі".

Той факт, що Девід С. живе в Потсдамі, - майже кітчева деталь у цій історії, яка відповідає всім кліше про те, що Берлін - столиця шпигунів. Адже обидва міста пов'язані легендарним Глінікським мостом, і в часи НДР саме тут проходив кордон між Східною та Західною Німеччиною. На цьому історичному місці тодішні наддержави СРСР та США обмінювалися затриманими шпигунами. Саме в Потсдамі відбуваються драматичні події фільму Стівена Спілберга "Міст шпигунів" та роману Джона Ле Карре "Шпигун, який прийшов з холоду".

Місце, де Девід С. зустрічався з агентом російської розвідки, ймовірно вже відоме слідству, адже за обома ними давно стежили. Йдеться, найвірогідніше, про кав'ярні в урядовому кварталі Берліна. Британське посольство, де працював 57-річний підозрюваний, розташоване зовсім поруч з російським. А, може, вони прогулювалися разом в парку Тіргартен, обмінюючись при цьому інформацією? У Берліні багато придатних для цього місць, а фантазія безмежна.

Будівля Бундестагу

Можливо, шпигунський трилер врешті-решт виявиться досить банальною справою. З погляду Федеральної прокуратури Німеччини, справа Девіда С. - лише одна з багатьох. Ордери на арешт або звинувачення у шпигунстві є повсякденною справою. Девід С. не перший агент, викритий у Берліні 2021 року. У німецький столиці, де розташовані численні посольства, парламент та уряд ФРН, ведуть свою діяльність, мабуть, тисячі шпигунів. Але викривають лише деяких.

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Девід С. не перший

Ще один приклад - Єнс Ф. Федеральна прокуратура порушила проти нього справу про шпигунство в лютому 2021 року. Він працював у фірмі, яка відповідала за безпеку електроприладів у Бундестагу, тож мав доступ до планів будівель німецького парламенту.

Відповідно до інформації телеканалу ZDF, за період з кінця липня до початку вересня 2017 року колишній офіцер армії НДР та таємний співробітник "штазі" за власною ініціативою передав ці дані російським спецслужбам. Як повідомила прокуратура, "він завантажив дані в форматі PDF та переслав співробітникові російського посольства в Берліні, який офіційно перебуває на службі у військовій розвідці ГРУ". Так докладно, як у випадку з Єнсом, про діяльність Девіда С. прокуратура ще не відзвітувала. Тож у цій історії ще може бути багато цікавого. А може й нічого - адже йдеться про спецслужби.