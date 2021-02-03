Прокуратура ФРН обвинуватила німця в шпигунстві на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини обвинуватила громадянина цієї країни Єнса Ф. (Jens F. ) у шпигунстві на користь Росії. Прокурори заявили, що підозрюваний передавав дані щодо плану поверхів будівлі Бундестагу агенту російської розвідки. Про це повідомляє пресслужба федеральної прокуратури Німеччини в четвер, 25 лютого.

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Єнс Ф. працював у компанії-підрядника, яка неодноразово виконувала замовлення Бундестагу. Її співробітники проводили перевірки портативних електронних приладів у будівлі німецького парламенту. Через це підозрюваний Єнс Ф. мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів будівлі.

"У період з кінця липня 2017 року до рочатку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про будівлю російським спецслужбам", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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У відомстві додали, що підозрюваний відправив носій даних разом із відповідними PDF-файлами працівникові посольства Росії в Берліні, який працює у головному розвідувальному управлінні (ГРУ) генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

Тепер Єнс Ф. має постати перед спеціальним судом у Берліні для розгляду справ, які стосуються злочинів проти держави, за підозрою в роботі на іноземну розвідку.

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