 Прокуратура ФРН обвинуватила німця в шпигунстві на користь РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Новини

Прокуратура ФРН обвинуватила німця в шпигунстві на користь РФ

Громадянин ФРН, який займався технічним обслуговуванням приладів у Бундестазі, за власною ініціативою вирішив передати інформацію про будівлю німецького парламенту російським спецслужбам, заявили в прокуратурі.

У будівлі Бундестагу в Берліні

У будівлі Бундестагу в Берліні

Федеральна прокуратура Німеччини обвинуватила громадянина цієї країни Єнса Ф. (Jens F. ) у шпигунстві на користь Росії. Прокурори заявили, що підозрюваний передавав дані щодо плану поверхів будівлі Бундестагу агенту російської розвідки. Про це повідомляє пресслужба федеральної прокуратури Німеччини в четвер, 25 лютого.

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Єнс Ф. працював у компанії-підрядника, яка неодноразово виконувала замовлення Бундестагу. Її співробітники проводили перевірки портативних електронних приладів у будівлі німецького парламенту. Через це підозрюваний Єнс Ф. мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів будівлі.

"У період з кінця липня 2017 року до рочатку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про будівлю російським спецслужбам", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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У відомстві додали, що підозрюваний відправив носій даних разом із відповідними PDF-файлами працівникові посольства Росії в Берліні, який працює у головному розвідувальному управлінні (ГРУ) генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

Тепер Єнс Ф. має постати перед спеціальним судом у Берліні для розгляду справ, які стосуються злочинів проти держави, за підозрою в роботі на іноземну розвідку.

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Нова штаб-квартира німецької розвідки в Берліні (08.02.2019)

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


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