Бербок: Уряд ФРН сприятиме швидкій купівлі німецької зброї для України

Федеральний уряд Німеччині сприяє якомога швидшій купівлі та доставці німецької зброї Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 21 березня, повідомляє кореспондент DW.

Вона підтвердила, що на цій зустрічі ухвалять політичне рішення підвищити фінансування поставок зброї та припасів Україні з боку Євросоюзу вдвічі, до одного мільярда євро. "Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це", - зазначила Бербок.

За її словами, уряд ФРН "активно працюватиме, і ми вже про це дбаємо, щоб якщо треба буде купувати (озброєння - Ред.) у німецьких виробників, то це могло відбутися якомога швидше". Водночас міністерка відмовилася говорити про жодні деталі постачань зброї Україні, аби забезпечити безпеку цих поставок.

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"Кадри, які ми у ці години отримуємо з України, просто крають серце. Коли ми бачимо, як посилюються бомбардування саме цивільної інфраструктури, цілком свідомі бомбардування лікарень, театрів, де відомо, що всередині сховалися цивільні люди, сім'ї. Про це вирішуватимуть суди, але для мене це чітко й однозначно воєнні злочини", - зауважила Бербок.

Коли її запитали, чи підтримує Німеччина ембарго на постачання до ЄС російських енергоносіїв, міністерка вказала на намагання знайти альтернативних постачальників нафти та газу. "Ми будемо поступово, але дуже активно позбуватися залежності від російських викопних енергоносіїв. Ми наголошуємо, що ми переріжемо всі шляхи, які у нас є з Росією, щоб ізолювати російський уряд і російського президента на всіх каналах", - додала Бербок.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив перед засіданням Ради ЄС, що на ньому міністри обговорять варіанти нових санкцій щодо Росії, зокрема у сфері енергетики. А глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс виступив за санкції щодо російської нафти.