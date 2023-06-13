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МузикаВеликобританія

Beatles випустять останню пісню завдяки штучному інтелекту

Роман Губа
10 хв. тому

Штучний інтелект допоміг видобути голос Джона Леннона з демо-запису 1978 року. Beatles випустять пісню цього року.

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The Beatles
The BeatlesФото: empics/picture alliance

Остання пісня легендарного британського рок-гурту The Beatles із голосом покійного Джона Леннона вийде наприкінці цього року завдяки штучному інтелекту (ШІ). Про це розповів Пол Маккартні в ефірі BBC Radio 4 у вівторок, 13 червня.

За його словами, технологію використали на "демо Джона, над яким ми працювали". "Ми змогли взяти цей голос і зробити його чистим через цей штучний інтелект, аби потім заміксувати платівку, як зазвичай", - сказав Маккартні.

BBC пише, що ймовірно йдеться про пісню Now and Then, демо до якої Леннон записав у 1978 році - за два роки до своєї загибелі.

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На запитання щодо страху перед використанням ШІ в музиці Маккартні відповів, що "у цього є і хороша, і страшна сторона, і нам просто потрібно подивитися, до чого це призведе".

The Beatles - один із найвідоміших, найуспішніших і найвпливовіших гуртів у світі, який записав понад десяток альбомів у 1960-1970 роках. До складу "Ліверпульської четвірки" входили Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон та Рінго Старр. 

 

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