BBC (Бі-Бі-Сі)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
BBC - Британська Телерадіомовна Корпорація.
BBC є суспільно-правовою телерадіомовною компанією Об'єднаного Королівства. Штаб-квартира BBC розташована в Лондоні. BBC була заснована 1922 року групою підприємств як приватна компанія.
МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.