BBC (Бі-Бі-Сі)

В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів ОРДЛО

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соціальної політики України Андрія Реви через його слова про жителів ОРДЛО в інтерв'ю BBC. Рева каже, що його слова були вирвані з контексту.