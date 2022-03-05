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BBC (Бі-Бі-Сі)

BBC - Британська Телерадіомовна Корпорація.

BBC є суспільно-правовою телерадіомовною компанією Об'єднаного Королівства. Штаб-квартира BBC розташована в Лондоні. BBC була заснована 1922 року групою підприємств як приватна компанія.

CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії

CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії 05.03.2022

Внаслідок ухвалення закону про кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації про збройні сили РФ", Bloomberg і BBC призупиняють роботу журналістів у Росії. CNN зовсім припиняє мовлення у цій країні.
У Росії блокують DW, BBC, Радио Свобода, Медузу, Facebook

У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook 04.03.2022

Частині користувачів РФ недоступні сайти Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузи", BBC, Facebook, не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.
Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт

Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт 25.06.2021

Про це BBC повідомив батько екскерівника білоруського Telegram-каналу Nexta. Обвинувачення з Романа Протасевича при цьому не зняті.

Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News

Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News 12.02.2021

Пекін наклав заборону на трансляцію BBC World News через "шкоду національним інтересам Китаю" і "протизаконний контент". Телеканал зробив репортаж про дискримінацію уйгурів.
Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ

Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ 29.08.2020

МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.
В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів ОРДЛО

В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів ОРДЛО 30.04.2019

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соціальної політики України Андрія Реви через його слова про жителів ОРДЛО в інтерв'ю BBC. Рева каже, що його слова були вирвані з контексту.
DW запускає новий турецькомовний канал на YouTube

DW запускає новий турецькомовний канал на YouTube 29.04.2019

Deutsche Welle та три великі міжнародні медіа-партнери об'єднують зусилля для запуску каналу YouTube турецькою мовою, який називається +90. Канал спрямований на зміцнення свободи слова та преси в Туреччині.
BBC виплатить Порошенку компенсацію за поширення некоректної інформації

BBC виплатить Порошенку компенсацію за поширення некоректної інформації 28.03.2019

Британська мовна корпорація BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком за поширення некоректної інформації та погодилася виплатити компенсацію.
В Росії перевірять телеканал BBC

В Росії перевірять телеканал BBC 21.12.2018

"Роскомнагляд" перевірить роботу BBC World News та інтернет-контенту британської медіакомпанії у відповідь на аналогічне рішення медіарегулятора Великобританії щодо російського каналу Russia Today.
Коментар: Чому можна повірити в те, що Порошенко заплатив Трампу

Коментар: Чому можна повірити в те, що Порошенко заплатив Трампу 25.05.2018

Корупція та часом абсурдні виправдання адміністрації Порошенка - ось причини, через які суспільство готове повірити в організацію зустрічі з Трампом за гроші, вважає Сергій Руденко.
BBC: українська сторона заплатила за зустріч Порошенка з Трампом

BBC: українська сторона заплатила за зустріч Порошенка з Трампом 23.05.2018

Українська сторона нібито заплатила адвокату Дональда Трампа від 400 до 600 тисяч доларів за організацію зустрічі між Порошенком і Трампом, повідомляє BBC.
Гурт ABBA вперше за 35 років записав дві нові пісні

Гурт ABBA вперше за 35 років записав дві нові пісні 27.04.2018

Легендарний шведський поп-гурт повертається з двома новими композиціями. Одна із них зветься "I Still Have Faith In You" ("Я досі вірю в тебе"). Пісню презентують у грудні.
Отруєну у Солсбері Юлію Скрипаль виписали з лікарні - ЗМІ

Отруєну у Солсбері Юлію Скрипаль виписали з лікарні - ЗМІ 10.04.2018

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні.

Скрипаля могли отруїти в ресторані - ЗМІ

Скрипаля могли отруїти в ресторані - ЗМІ 11.03.2018

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його донька могли бути отруєні в ресторані, повідомляє BBC. Великобританія планує обговорити ситуацію з отруєнням із союзниками по НАТО.
ЗМІ: Суд Манчестера засудив британця, який підтримував сепаратистів на Донбасі

ЗМІ: Суд Манчестера засудив британця, який підтримував сепаратистів на Донбасі 14.07.2017

Бенджаміна Стімсона засуджено до понад п'яти років ув'язнення за перебування у складі збройних формувань самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Його участь у бойових діях, утім, доведена не була.
DW і BBC вчать оминати цензуру в інтернеті

DW і BBC вчать оминати цензуру в інтернеті 27.06.2017

Платформа, створена міжнародними мовниками, має допомагати користувачам оминати цензуру в інтернеті. Чому Deutsche Welle бере участь у проекті, пояснює директор з дистрибуції DW Ґідо Баумгауер.
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