Байден і Сі Цзіньпін проведуть у Сан-Франциско зустріч

Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 15 листопада, повідомив Білий дім. МЗС Китаю підтвердило інформацію. Востаннє Сі приїздив у США в 2017 році.

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться наступного тижня вперше за рік - на полях саміту форуму Азіайсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско. Про це повідомили в п'ятницю, 10 листопада, офіційні особи обох країн.

У міністерстві закордонних справ Китаю розповіли, що Сі відвідає Сан-Франциско 14-17 листопада, де візьме участь у саміті АТЕС, а також проведе переговори з Байденом.

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр уточнила, що зустріч лідерів відбудеться 15 листопада. За її словами, вони обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, важливість підтримки відкритих каналів зв'язку, а також низку регіональних і глобальних проблем.

Востаннє Байден і Сі зустрічалися на саміті Великої двадцятки (G20) на індонезійському острові Балі в листопаді 2022 року. До США Сі не приїздив з 2017 року.