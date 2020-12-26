 Байден планує виділити на відновлення економіки 1,9 трильйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Байден планує виділити на відновлення економіки 1,9 трильйона доларів

Адміністрація Джо Байдена планує влити в постраждалу від пандемії економіку США рекордну суму в 1,9 трильйона доларів. Велика її частина піде на прямі виплати громадянам.

Джо Байден

Джо Байден

Команда обраного президента США Джо Байдена готує пакет економічної підтримки розміром в 1,9 трильйона доларів. Деталі цього плану Байден представив у четвер, 14 січня. Пакет допомоги включає в себе прямі грошові виплати населенню, допомогу малому бізнесу і фінансування боротьби з коронавірусом.

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За словами Байдена, "на кону - здоров'я нації", і діяти необхідно "прямо зараз". Розмір прямих одномоментних виплат мільйонам американців, рішення про які було прийнято в грудні, збільшено з 600 до 2000 доларів. Всього на ці цілі буде витрачено близько 1 трильйона доларів.

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415 мільярдів виділять на боротьбу з коронавірусом: 50 мільярдів з них - на тести, а 20 мільярдів - на вакцини. Ще 440 мільярдів будуть спрямовані на підтримку малого бізнесу та місцевих громад. Лідери демократів у Конгресі США вже привітали програму обраного президента.

За розрахунками аналітиків, в США 22 мільйони людей в ході викликаної пандемією кризи втратили роботу. Тільки 12 мільйонів робочих місць вдалося повернути. Від наслідків зараження в країні загинуло 385 тисяч осіб.

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


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Як у Вашингтоні готуються до інавгурації Джо Байдена (14.01.2021)

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