 Автомобіль в′їхав у натовп людей на заході Берліна, є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2022

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Новини

Автомобіль в'їхав у натовп людей на заході Берліна, є жертви

За попередніми даними, під час інциденту постраждали близько 10 людей, одна людина загинула. Водія автомобіля затримано.

Автомобіль у вітрині магазину, Берлін, Німеччина

На заході Берліна автомобіль в'їхав у натовп людей. За попередніми даними поліції, інцидент стався вранці в середу, 8 червня, на площі Брайтшайдплац, неподалік меморіальної церкви кайзера Вільґельма та бульвару Курфюрстендамм, передає агенція dpa.

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За даними рятувальних служб, загинула одна людина, вісім поранено. Пізніше стало відомо, що п'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Спочатку повідомлялося про близько 30 постраждалих, проте ця інформація не підтвердилася. На місці працюють десятки працівників екстрених служб.

Водія затримано

Поліція німецької столиці вказує, що водія легкового автомобіля затримано. За даними видання Bild, йдеться про транспортний засіб марки Renault. За словами правоохоронців, поки незрозуміло, чи був інцидент результатом нещасного випадку чи водій навмисно спрямував транспортний засіб у натовп.

На опублікованій у соцмережах фотографії з місця події видно, що легковий автомобіль в'їхав у вітрину магазину, зазначає dpa.

У грудні 2016 року на тій же площі Брайтшайдплац терорист "Ісламської держави" врізався на вантажівці в різдвяний базар. Внаслідок теракту загинули 13 людей.

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