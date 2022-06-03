У Баварії поїзд зійшов з рейок: мінімум четверо загиблих

У Німеччині поблизу міста Гарміш-Партенкірхен (земля Баварія) внаслідок великої залізничної катастрофи загинуло щонайменше четверо осіб, ще приблизно 30 пасажирів отримали травми, повідомила місцева поліція у п'ятницю, 3 червня. Аварія трапилася поблизу популярного гірськолижного курорту на півдні країни.

У лікарню доправили 15 постраждалих, зазначає Reuters. Регіональний поїзд, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, зійшов з рейок у районі села Бурграйн, три вагони перекинулися на бік. За словами представника поліції, проводиться масштабна рятувальна операція. Нині залізнична лінія повністю перекрита.

У поїзді було багато дітей, повідомляють місцеві ЗМІ, оскільки в Баварії щойно розпочалися шкільні канікули з нагоди католицького свята Трійці. У вагонах, які постраждали, загалом було 60 людей.

Німецька прокуратура та поліція розпочали розслідування щодо причин аварії.

У регіональних потягах ФРН збільшилася кількість пасажирів, відколи з 1 червня став діяти щомісячний лоукост-квиток за дев'ять євро, що дозволяє подорожувати всією країною.

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