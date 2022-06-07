 Залізничників підозрюють у ненавмисному вбивстві після катастрофи в Баварії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2022

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Новини

Залізничників підозрюють у ненавмисному вбивстві після катастрофи в Баварії

Трьох залізничників підозрюють в ненавмисному вбивстві після аварії поїзда, що зійшов з рейок в місті Гарміш-Партенкірхен у німецькій Баварії. Серед загиблих п'ятьох осіб було двоє біженок з України.

Потяг, що зійшов з рейок у Баварії

Потяг, що зійшов з рейок у Баварії

Прокуратура Мюнхена підозрює трьох працівників німецької залізничної компанії Deutsche Bahn у ненавмисному вбивстві п'ятьох пасажирів поїзда, що зійшов з рейок у Баварії минулого тижня. Про це у вівторок, 7 червня, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на речницю прокуратури Мюнхена.

У залізничній компанії від коментарів відмовились, посилаючись на те, що розслідування ще не завершилось.

"Звісно, ми робимо все можливе, щоб підтримати офіційні органи, які займаються розслідуванням, та з'ясувати причину інциденту", - сказали у Deutsche Bahn.

Потяг, що зійшов з рейок у Баварії

Внаслідок аварії поїзду, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед яких двоє українських біженок, які шукали прихистку у Німеччині від російської війни в Україні. За даними поліції, обидві жінки - 30 та 39 років - перебували в Німеччині разом із дітьми. Інші жертви - хлопець 14 років, а також дві жінки у віці 51 та 70 років. Ще понад 40 осіб дістали поранень, одна жінка перебуває у критичному стані. Загалом на момент катастрофи у потязі перебувало 140 людей. 

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