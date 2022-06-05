 В аварії на залізниці в Баварії загинули дві біженки з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

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Новини

В аварії на залізниці в Баварії загинули дві біженки з України

Внаслідок аварії поїзда, що зійшов з рейок в місті Гарміш-Партенкірхен у Баварії, загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще 40 дістали поранень. Серед загиблих було двоє біженок з України.

Операція порятунку пасажирів потяга, що зійшов з рейок у Баварії

Операція порятунку пасажирів потяга, що зійшов з рейок у Баварії, триває вже третій день

Внаслідок великої залізничної аварії, що сталася 3 червня поблизу німецького міста Гарміш-Партенкірхен (федеральна земля Баварія), загинуло щонайменше п'ятеро осіб. Серед них було дві біженки з України, повідомило німецьке видання Bild am Sonntag у неділю, 5 червня. Цю інформацію підтвердив посол України в Німеччині Андрій Мельник у коментарі "Європейській правді". Раніше у німецькій поліції повідомили, що жертвами стали четверо жінок у віці 32, 39, 51 та 70 років, а також хлопець-підліток.

За даними німецького видання, одна з жінок-українок була з дитиною, яка дістала серйозних травм та зараз перебуває в лікарні. Жінки проживали в регіоні у німецьких родинах, які прихистили їх після втечі від російської війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", консули Генерального консульства України в Мюнхені перебувають на зв'язку з сім'ями загиблих українок. У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина, зазначається в повідомленні.

Поранена людина з поїзду, що зійшов з рейок у Баварії

Внаслідок аварії поранень зазнали щонайменше 40 людей, п'ятеро загинуло

За офіційною інформацією, поранень внаслідок аварії зазнали близько 40 людей, серед яких діти. Загалом у поїзді, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, на момент катастрофи перебувало 140 людей. Потяг зійшов з рейок у районі села Бурграйн, три вагони перекинулися на бік.

Наразі причина аварії невідома. За словами міністра транспорту Баварії Крістіана Бернрайтера, залізничники припускають, що аварія могла статися через технічну несправність. 

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