Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Австралійський уряд додатково виділить 1 мільярд австралійських доларів (700 мільйонів доларів США) на покращення стану Великого бар'єрного рифу. Про це стало відомо у п’ятницю, 28 січня.

Половина цих коштів піде на роботу із ґрунтом уздовж північно-східного узбережжя Австралії для ліквідації ерозії та зменшення кількості стічних вод, які містять пестициди. Також гроші підуть на управління, яке займається захистом найбільшого коралового рифу у світі.

"Ми підтримуємо здоров’я рифу та економічне майбутнє туристичних операторів і постачальників послуг й громади штату Квінсленд", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Критики рішення вважають, що ці інвестиції не ведуть до того, щоб виправити найбільшу загрозу для коралів: підвищення температури океану.

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"Ви не можете серйозно ставитись до підтримки Великого бар’єрного рифу, якщо не ставитесь серйозно до дій щодо зміни клімату", - заявив Річард Марлес, заступник голови опозиційної Лейбористської партії.

У липні минулого року Австралія доклала значних зусиль, щоб не дозволити ЮНЕСКО додати Великий бар’єрного рифу до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, які "перебувають під загрозою". Це б вдарило по економіці країни.

Великий бар'єрний риф - це найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі біля узбережжя австралійського штату Квінсленд. За кілька останніх років риф сильно постраждав від спеки. Висока температури води спричиняє загибель водоростей на коралі. Сам корал при цьому лишається неушкодженим і набуває характерного білого кольору.