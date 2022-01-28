 Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар′єрного рифу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2022

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Новини

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Уряд Австралії надасть додаткові кошти обсягом 700 мільйонів доларів США на покращення стану унікальної екосистеми. Останні роки Великий бар'єрний риф страждає від змін клімату.

Великий бар'єрний риф, Австралія

Великий бар'єрний риф. Австралія

Австралійський уряд додатково виділить 1 мільярд австралійських доларів (700 мільйонів доларів США) на покращення стану Великого бар'єрного рифу. Про це стало відомо у п’ятницю, 28 січня. 

Половина цих коштів піде на роботу із ґрунтом уздовж північно-східного узбережжя Австралії для ліквідації ерозії та зменшення кількості стічних вод, які містять пестициди. Також гроші підуть на управління, яке займається захистом найбільшого коралового рифу у світі.

"Ми підтримуємо здоров’я рифу та економічне майбутнє туристичних операторів і постачальників послуг й громади штату Квінсленд", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Критики рішення вважають, що ці інвестиції не ведуть до того, щоб виправити найбільшу загрозу для коралів: підвищення температури океану.
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"Ви не можете серйозно ставитись до підтримки Великого бар’єрного рифу, якщо не ставитесь серйозно до дій щодо зміни клімату", - заявив Річард Марлес, заступник голови опозиційної Лейбористської партії.

У липні минулого року Австралія доклала значних зусиль, щоб не дозволити ЮНЕСКО додати Великий бар’єрного рифу до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, які "перебувають під загрозою". Це б вдарило по економіці країни. 

Великий бар'єрний риф - це найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі біля узбережжя австралійського штату Квінсленд. За кілька останніх років риф сильно постраждав від спеки. Висока температури води спричиняє загибель водоростей на коралі. Сам корал при цьому лишається неушкодженим і набуває характерного білого кольору. 

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