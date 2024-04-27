Австралія готує для України допомогу на $100 мільйонів

50 мільйонів доларів Австралія спрямує на велику партію ПЗРК для ЗСУ, ще 50 - на безпілотники та інші військові потреби.

Австралія виділить Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це у суботу, 27 квітня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумком зустрічі у Львові з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

"Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). Понад 30 млн доларів - на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми - на інші військові потреби", - написав Шмигаль у Telegram.

Крім того, за його словами, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

Загалом підтримка Австралією України вже сягнула понад 655 мільйонів доларів, з яких 540 мільйонів доларів - саме військова допомога. Наприкінці березня Австралія погодилася приєднатися до "коаліції дронів".

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