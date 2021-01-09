 Аварія на газопроводі на Полтавщині не вплинула на підземні сховища газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

Аварія на газопроводі на Полтавщині не вплинула на підземні сховища газу

Вся система підземних газосховищ працює в штатному режимі після аварії, а зобов'язання щодо транзиту газу з Росії до країн Європи будуть виконані в повному обсязі, запевнили в "Нафтогазі".

Вся система підземних газосховищ працює в штатному режимі після аварії на Полтавщині

Вся система підземних газосховищ працює в штатному режимі після аварії на Полтавщині

"Нафтогаз" заявляє, що аварія на ділянці магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" біля міста Лубни на Полтавщині, яка сталася у суботу, 9 січня, не вплинула на роботу українських підземних сховищ газу (ПСГ).

"Вся система підземних газосховищ працює в штатному режимі. "Укртрансгаз" готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів. Також, завдяки злагодженим діям операторів ГТС та ПСГ, зобов’язання по транзиту природного газу з РФ до країн Європи буде виконано в повному обсязі", - йдеться у повідомленні оператора газових сховищ компанії "Укртрансгаз", що належить "Нафтогазу", на сторінці в соцмережі Facebook.

Завершено перший етам ліквідації аварії

Між тим Оператор газотранспортних систем (ГТС) України повідомив про завершення першого етапу ліквідації аварії. "Сьогодні Оператор ГТС України здійснив схему-переключення подачі газу через ГРС "Куйбишево", щоб відновити газозабезпечення майже трьом тисячам абонентів, які залишилися без газу після аварії на трубопроводі поблизу міста Лубни", - зазначається у повідомленні на сторінці Оператора ГТС у Facebook у неділю, 10 січня.

При цьому Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє, що станом на ранок неділі, 10 січня, вже не спостерігається факельне горіння на місці аварії.

Розслідування аварії не виключає диверсію

Оператор газотранспортних систем України не виключає, що розгерметизація на газопроводі могла статися через диверсію. "Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії або спроби незаконної врізки", - повідомляє пресслужба оператора на сторінці у Facebook.

Раніше Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) повідомило, що аварія, жодним не вплине на транзит природного газу до Європи.

Магістральний газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" був побудований в 1983 році для доставки природного газу з родовищ Західного Сибіру в країни Центральної і Західної Європи.

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