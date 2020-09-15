Технічний стан української ГТС: розслаблятися не можна

Розгерметизація магістрального газопроводу "Київ-Захід України-1" (КЗУ-1), яка сталася вівторок, 15 вересня, у Київській області біля селища Чабани, поставила закономірне питання про технічний стан газотранспортної системи України (ГТС).

ТОВ "Оператор ГТС України" - державна компанія, яка з минулого року управляє всіма магістральними газопроводами - запевнила, що цей газогін використовується для транспортування газу від газовидобувних підприємств в східних областях до підземних газосховищ в західному регіоні України. "Жертв та потерпілих немає. Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС", - йшлося у офіційному повідомленні пресслужби компанії.

В коментарі DW генеральний директор компанії Сергій Макогон зауважив, що наразі на місці аварії працює спецкомісія задля з'ясування причин аварії, компанія оперативно переключила постачання газу на іншу ділянку газогону, а відновлювані роботи на пошкодженій унаслідок розгерметизації ділянці магістрального газопроводу КЗУ-1 займуть два-три дні. "Нічого серйозного не відбулося. Автоматика спрацювала, крани закрились, газ вийшов. Це - частина нашої роботи", - каже Сергій Макогон.

"Потрібне негайне обстеження"

Після аварії на газопроводі заступник міністра внутрішніх справ (МВС) України Антон Геращенко заявив, що "Оператор ГТС України" має негайно провести технічне обстеження своїх трубопроводів і насамперед перевірити їх у місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. "З роками газопроводи, прокладені у 60-70-х роках минулого століття, не стають надійнішими. Навпаки. І лише своєчасне технічне обслуговування та профілактика дадуть змогу уникнути аварій і техногенних катастроф", - написав заступник глави МВС на своїй сторінці у Facebook. Він підкреслив, що дивом на Київщині не сталося займання і вибуху газоповітряної суміші, адже розгерметизувався магістральний газопровід діаметром 1020 міліметрів, яким під тиском у 50 атмосфер щохвилини прокачували тисячі кубометрів газу.

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У компанії "Оператор ГТС України" своєю чергою запевнили, що регулярно проводять технічне обстеження всієї мережі та регламенті роботи, передбачені правилами експлуатації інфраструктури ГТС. У компанії відзначають, що понад 11 тисяч працівників щоденно моніторять стан близько 33 тисяч кілометрів трубопроводів та роботу 57 компресорних, 33 газовимірювальних і 1 389 газорозподільних станцій. "Щорічно інвестується в ремонт і технічне обслуговування значні суми. В цьому році це шість мільярдів гривень, у 2021 році на діагностику і ремонт мережі газопроводів передбачено вісім мільярдів гривень", - повідомив Сергій Макогон.

Проблем з фінансуванням немає

За його словами, інвестиційний план компанії до 2029 року передбачає інвестиції в розмірі 42 мільярди гривень в капітальну реконструкцію компресорних станцій, які будуть задіяні в разі відсутності транзиту російського газу через українську ГТС. Директор компанії "Оператор ГТС України" відзначає, що тариф на транспортування газу, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволяє проводити поточні ремонтні роботи та капітальну реконструкцію ГТС.

"Проблем з фінансуванням у нас зараз немає. У середньому транзит газу з Росії в Європу коштує приблизно 27 доларів США за тисячі кубометрів ", - зауважив Макогон і додав, що цього року його компанія за результатами 2020 фінансового року планує отримати 20 мільярдів гривень прибутку та перерахувати його в бюджет. Він не бачить проблеми в тому що наступного року, за умовами газового контракту, підписаного з Росією наприкінці минулого року, об'єми транзитної прокачки російського газу знизяться з 65 мільярдів кубометрів до 40 мільярдів кубометрів на рік.

Слабкі місця ГТС

Однак директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошує, що гонитва за прибутками не може виходити на перший план компанії, оскільки українська ГТС була збудована у період з 30-х до 90-х років минулого століття. "Хоча українська ГТС зараз у задовільному стані, але розслаблятися і заспокоюватися не варто. Головне завдання "Оператора ГТС України" - не комерція, а підтримання в технічній справності системи магістральних газопроводів, оскільки, без виявлення вже зараз слабких місць, система газопроводів дуже швидко перейде у аварійний стан", - вважає експерт.

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Омельченко переконаний, що наразі компанії потрібно провести масштабну внутрішньо-трубну діагностику та капітальну реконструкцію найбільш критично зношених ділянок української ГТС. Він наголошує, що внутрішньо-трубної діагностики на стан зношеності магістральних газових труб всередині не робилося останніх п'ять років, і це може зіграти" злий жарт" з українською ГТС. При цьому експерт відзначає, що українська ГТС є однією з найманевреніших у Європі через розгалужену систему газорозподільних станцій, завдяки яким можна в оперативному режимі перекривати газопровід для ремонту або усунення аварій, а газ пустити через інші маршрути.