 Поблизу Києва сталася аварія на газопроводі, що постачає газ до Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

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Новини

Поблизу Києва сталася аварія на газопроводі, що постачає газ до Європи

Поблизу селища Чабани в Київській області сталася аварія на газопроводі високого тиску, яким газ транспортується до Європи. У ДСНС кажуть, що жертв та постраждалих немає.

Магістральний газопровід поблизу Києва

Газопровід поблизу Києва (архівне фото)

Поблизу селища Чабани під Києвом у ніч на вівторок, 15 вересня, сталася аварія на газопроводі високого тиску, яким відбувається постачання газу до Європи. В поліції Київської області підтвердили інцидент інформагенції "Інтерфакс-Україна".

"У районі селища Чабани прорвало газову трубу в полі діаметром 1,5 метра, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання, вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає", - повідомили агентству в поліції.

У повідомленні на сайті Чабанівської селищної ради зазначається, що "відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу". "Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, селищна влада просить людей "зберігати спокій, не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України".

Про інцидент повідомив також ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян. "У Васильківському районі Київської області, особливо поблизу сіл Іванковичі, Хотів, Чабани, з 00:20 дуже гучний низькочастотний шум, що нагадує звук від горіння газу в великих обсягах або роботу мегапотужного дизельного генератора. Полум'я не видно поки", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Пізніше Омелян додав, що аварійна служба виїхала на місце аварії поблизу Хотова. А в 1:17 звук припинився. "Порада від аварійної служби газу жителям цього району - перекрити подачу газу в свої будинки на час ліквідації аварії", - додав ексміністр.

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У ДСНС кажуть про відсутність жертв

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вранці 15 вересня повідомили, що "сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 міліметрів (Київ-Захід України)". Згодом було перекрито подачу газу до газопроводу. "Жертв та постраждалих немає", - запевнили в ДСНС. До аварійних робіт було залучено 57 осіб та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, у червні 2014 року стався вибух на магістральному газопроводі в Лохвицькому районі Полтавської області, що призвело до втрати десяти мільйонів кубометрів газу.

  • Вид зсередини труби на газогін

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    "Дружба" завдовжки у 500 кілометрів

    З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".

  • План газогону

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Від Кременчука до Бара

    Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.

  • Газопровід в українському степу

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Німецькі труби і кредити

    Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.

  • Трубопрогладники на трасі

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Японська техніка

    Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.

  • Техніка на прокладанні труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    КрАЗи прямо з заводу

    Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.

  • Гайо Обухофф з напарником біля дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Діджей на трасі

    Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.

  • Гайо Обухофф всередині дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    На "дискомобілі" українськими дорогами

    Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.

  • Сорока частується пивом, за столами сидять робітники

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Привозне пиво

    Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.

  • Калюжі на будмайданчику

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    І в дощ, і в сніг

    За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.

  • Шматок труби газопроводу Дружба

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Шматок труби на згадку

    Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.

  • Концерт гурту Express

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Концерти "зірок" з НДР

    З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.

  • Прокладання останньої труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Остання труба

    Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.

    Автор: Роман Гончаренко


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