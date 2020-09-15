Поблизу Києва сталася аварія на газопроводі, що постачає газ до Європи

Поблизу селища Чабани під Києвом у ніч на вівторок, 15 вересня, сталася аварія на газопроводі високого тиску, яким відбувається постачання газу до Європи. В поліції Київської області підтвердили інцидент інформагенції "Інтерфакс-Україна".

"У районі селища Чабани прорвало газову трубу в полі діаметром 1,5 метра, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання, вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає", - повідомили агентству в поліції.

У повідомленні на сайті Чабанівської селищної ради зазначається, що "відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу". "Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, селищна влада просить людей "зберігати спокій, не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України".

Про інцидент повідомив також ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян. "У Васильківському районі Київської області, особливо поблизу сіл Іванковичі, Хотів, Чабани, з 00:20 дуже гучний низькочастотний шум, що нагадує звук від горіння газу в великих обсягах або роботу мегапотужного дизельного генератора. Полум'я не видно поки", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Пізніше Омелян додав, що аварійна служба виїхала на місце аварії поблизу Хотова. А в 1:17 звук припинився. "Порада від аварійної служби газу жителям цього району - перекрити подачу газу в свої будинки на час ліквідації аварії", - додав ексміністр.

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У ДСНС кажуть про відсутність жертв

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вранці 15 вересня повідомили, що "сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 міліметрів (Київ-Захід України)". Згодом було перекрито подачу газу до газопроводу. "Жертв та постраждалих немає", - запевнили в ДСНС. До аварійних робіт було залучено 57 осіб та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, у червні 2014 року стався вибух на магістральному газопроводі в Лохвицькому районі Полтавської області, що призвело до втрати десяти мільйонів кубометрів газу.