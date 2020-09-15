Відновлення пошкодженого газопроводу на Київщині триватиме 2-3 дні - оператор

Аварія на газогоні жодним чином не впливає на транзит газу до Європи, запевняють у ТОВ "Оператор ГТС України". Відновлювальні роботи триватимуть два-три дні.
Відновлювальні роботи на пошкодженій унаслідок розгерметизації ділянці магістрального газопроводу у Київській області, за попередньою оцінкою, триватимуть два-три дні. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомили у ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).
Згідно з даними компанії, цей газопровід - КЗУ-1 (Київ - Захід України -1. - Ред.) - використовують для транспортування газу від газодобувних підприємств у східних областях країни до підземних сховищ газу (ПСГ) у західному регіоні.
"Жертв та потерпілих немає. Постачання газу споживачам організовано через інші газогони. Ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС", - наголосили в ОГТСУ.
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Як пояснили в компанії, одразу як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянку газопроводу, на якій сталася аварія, було відключено, а витік газу локалізовано. Було оперативно організовано переключення на інші газопроводи, тож транспортування газу споживачам не припинялося. Нині на місці події працює поліція, встановлюють причини аварії.
Після завершення слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків, йдеться в повідомленні.
Раніше у поліції Київської області та в Чабанівській селищній раді заявляли про аварію на магістральному газпроводі, яким газ транспортується до Європи.
Тим часом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав оператора газотранспортної системи України "терміново здійснити технічне обстеження своїх трубопроводів" у зв'язку з надзвичайною подією у Київській області. "ОГТСУ має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і здійснити технічне обстеження своїх трубопроводів. Насамперед у місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. Перевірити, наскільки злагоджено й оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби", - написав Геращенко у соцмережі Facebook.
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"З роками газопроводи, прокладені у 60-70-х роках минулого століття, не стають надійнішими. Навпаки. І лише своєчасне технічне обслуговування та профілактика дадуть змогу уникнути аварій і техногенних катастроф", - наголосив заступник глави МВС.
Щодо нинішньої аварії, Геращенко зазначив: "Дивом не сталося займання і вибуху газоповітряної суміші".
Як повідомлялося, у ніч на 15 вересня поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 міліметрів. Згодом було перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.