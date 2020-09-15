Відновлення пошкодженого газопроводу на Київщині триватиме 2-3 дні - оператор

Відновлювальні роботи на пошкодженій унаслідок розгерметизації ділянці магістрального газопроводу у Київській області, за попередньою оцінкою, триватимуть два-три дні. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомили у ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Згідно з даними компанії, цей газопровід - КЗУ-1 (Київ - Захід України -1. - Ред.) - використовують для транспортування газу від газодобувних підприємств у східних областях країни до підземних сховищ газу (ПСГ) у західному регіоні.

"Жертв та потерпілих немає. Постачання газу споживачам організовано через інші газогони. Ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС", - наголосили в ОГТСУ.

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Як пояснили в компанії, одразу як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянку газопроводу, на якій сталася аварія, було відключено, а витік газу локалізовано. Було оперативно організовано переключення на інші газопроводи, тож транспортування газу споживачам не припинялося. Нині на місці події працює поліція, встановлюють причини аварії.

Після завершення слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків, йдеться в повідомленні.

Раніше у поліції Київської області та в Чабанівській селищній раді заявляли про аварію на магістральному газпроводі, яким газ транспортується до Європи.

У МВС закликають терміново провести перевірку трубопроводів

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав оператора газотранспортної системи України "терміново здійснити технічне обстеження своїх трубопроводів" у зв'язку з надзвичайною подією у Київській області. "ОГТСУ має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і здійснити технічне обстеження своїх трубопроводів. Насамперед у місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. Перевірити, наскільки злагоджено й оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби", - написав Геращенко у соцмережі Facebook.

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"З роками газопроводи, прокладені у 60-70-х роках минулого століття, не стають надійнішими. Навпаки. І лише своєчасне технічне обслуговування та профілактика дадуть змогу уникнути аварій і техногенних катастроф", - наголосив заступник глави МВС.

Щодо нинішньої аварії, Геращенко зазначив: "Дивом не сталося займання і вибуху газоповітряної суміші".

Як повідомлялося, у ніч на 15 вересня поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 міліметрів. Згодом було перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.