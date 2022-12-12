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Віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі
Віцепрезидентка Європарламенту Єва КайліФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance
КорупціяЄвропа

Арешт віцепрезидентки Європарламенту Кайлі: що відомо

Данило Білик
2 год. тому

Віцепрезидентку Європарламету Єву Кайлі заарештували за звинуваченням у корупції на користь Катару. Разом з нею бельгійська поліція затримала ще низку людей. DW зібрала, що відомо на даний момент.

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Що сталося?

Ще у п'ятницю, 9 грудня, стало відомо, що бельгійська поліція затримала грецьку віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, а також п'ятьох інших осіб. Чотирьох затриманих у той самий день взяли під варту, за повідомленнями ЗМІ, серед них і сама Кайлі. Прокуратура звинувачує їх у корупції, відмиванні грошей, створенні злочинного угруповання, а також спробі чинення впливу з-за кордону.

В рамках 16 обшуків у Брюсселі у п'ятницю конфіскували, зокрема, 600 тисяч євро готівкою. Пізніше слідчі знайшли у Кайлі в квартирі сумки з грошима, повідомляють ЗМІ.

На вихідних президентка Європарламенту Роберта Мецола відсторонила Кайлі від виконання обов'язків. Фракція соціал-демократів призупинила її членство, а грецька соціалістична партія ПАСОК виключила її зі своїх лав.

Яку роль відіграє Катар?

Бельгійські слідчі вже кілька місяців поспіль підозрюють одну з країн Перської затоки у "впливі на економічні та політичні рішення Європарламенту". За даними слідства, члени Європарламенту отримували за це великі суми грошей та дорогі подарунки. Інформагенції dpa джерела в слідстві підтвердили, що йдеться про Катар.

Кайлі незадовго до початку Чемпіонату світу з футболу в Катарі відвідувала країну як членкиня делегації з поглиблення відносин ЄС із країнами Аравійського півострова. У листопаді під час обговорення критичної резолюції щодо Катару в Європарламенті Кайлі назвала Катар серед провідних країн у питанні дотримання прав працівників та доказом того, "як спортивна дипломатія може запустити історичні зміни в країні, чиї реформи надихнули арабський світ".

Єві Кайлі закидають отримання хабаря від Катару
Єві Кайлі закидають отримання хабаря від КатаруФото: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images

Коли комітет Європарламенту з внутрішніх справ у грудні голосував за полегшення візового режиму з Катаром та іншими країнами, Кайлі взяла у ньому участь попри те, що не є його членкинею. У її власній фракції таким кроком були здивовані. За правилами Європарламенту, участь тих, хто не є членами комітету, замість членів дозволена. Але інша віцепрезидентка парламенту, німкеня Катаріна Барлі ( Katarina Barley), сказала у розмові з телеканалом ZDF, що Кайлі тоді сиділа далеко позаду, далеко від фракції, мовляв, буквально "сховалася".

Що кажуть у Катарі?

Катар різко відкидає звинувачення. "Будь-який зв'язок катарського уряду зі звинуваченнями, про які повідомляється, є безпідставним", - повідомили в МЗС країни та підкреслили, що Катар діє "у відповідності до чинних міжнародних законів та правил".

Цьогорічний господар Чемпіонату світу з футболу вже роками стоїть у центрі критики через незадовільну ситуацію з дотриманням прав людини та умови роботи закордонних працівників на будівництві до чемпіонату. Чимало членів виконкому ФІФА, що голосували за передачу Чемпіонату світу Катару, вже були звинувачені в корупції. Сам Катар досі відкидає будь-які закиди у підкупі.

Хто така Кайлі?

44-річна соціал-демократка раніше була ведучою на грецькому телебаченні MEGA TV, а потім депутаткою грецького парламенту. Зрештою вона стала PR-консультанткою, а 2014 року - була обрана до Європарламенту. Рік тому вона стала однією з віцепрезиденток.

Хто інші підозрювані?

Не про всіх підозрюваних є достатньо інформації. Відомо, що затримали також партнера Кайлі, італійця Франческо Джорджі, колишнього парламентського асистента та фахівця з прав людини і закордонних справ. За повідомленнями ЗМІ, у Кайлі та на сім років молодшого за неї Франческо Джорджі є донька.

Єва Кайлі та Франческо Джорджі
Єва Кайлі та Франческо ДжорджіФото: Apostolis Papanikolaou/Eurokinissi/ANE/picture alliance

Окрім Джорджі, затримано було також італійського ексєвропарламентарія Антоніо Панцері. Він засновник неурядової організації Fight Impunity, яка, за власними даними, бореться за права людини та проти корупції у всьому світі. За даними ЗМІ, Джорджі та Панцері також було заарештовано.

У суботу ввечері обшуки відбулися також у будинку ще одного євродепутата. За даними ЗМІ, йдеться про бельгійського соціал-демократа Марка Тарабеллу. Його партія викликала його на засідання партійного комітету. Сам Тарабелла відкинув будь-які звинувачення та пообіцяв відповісти на всі запитання. Щодо нього поки що немає звинувачень у злочинних діях.

Що далі?

Поки що Кайлі формальн продовжує обіймати свою посаду - Європарламент має формально підтвердити припинення її повноважень. Катаріна Барлі повідомила інформагентству Reuters, що фракція соціал-демократів виноситиме подання на усунення Кайлі з посади віцепрезидентки.

Скандал також може вплинути на розвиток ситуації з лібералізацією візового режиму з Катаром, яку підтримав комітет Європарламенту в листопаді. Тепер це рішення стало предметом критики. Голова фракції Зелених у Європарламенті Террі Райнтке (Terry Reintke) вимагає змін щодо правил прозорості Європарламенту. Зокрема, за її словами, до реєстру лобістів має бути внесено й представників третіх країн, як-то Катар, передає агентство Reuters. Натомість Катаріна Барлі вважає, що правила і без того є достатніми.

Поки що візити євродепутатів до країн Перської затоки припиняються. Речник Європарламенту підтвердив інформагенції AFP, що заплановану на кінець грудня поїзду до Катару "через актуальні події" скасовано.

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