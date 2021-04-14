Антирекорди коронавірусу в Харкові: хто винен і що робити (відео)

Харківщина б'є антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус та летальністю. Що кажуть про це медики, пацієнти та влада? Репортаж DW з Харкова.
Харків'янка Олена Мельнікова чекала на госпіталізацію матері із сатурацією 66 два дні, сама придбала кисневий концентратор, шукала медсестр для крапельниць... Врешті місце знайшлося лише в госпіталі для ветеранів, де нещодавно відкрили нове "ковідне" відділення. Як тільки воно з'явилося, швидкі миттєво почали звозити сюди хворих, збираючи одразу по кілька пацієнтів в одну машину. Дивіться репортаж DW з Харкова:
В Україні квітне торгівля підробленими довідками про результати тестів на COVID-19. У поліції наголошують: кримінальний злочин скоюють і підроблювачі, і їхні "клієнти".
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