 Антирекорди коронавірусу в Харкові: хто винен і що робити (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.04.2021

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Політика й суспільство

Антирекорди коронавірусу в Харкові: хто винен і що робити (відео)

Харківщина б'є антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус та летальністю. Що кажуть про це медики, пацієнти та влада? Репортаж DW з Харкова.

Ukraine Kharkiv | Coronakrise: Krankenhauspersonal misst Temperatur

Харків офіційно оголосили "червоною" зоною

Харків'янка Олена Мельнікова чекала на госпіталізацію матері із сатурацією 66 два дні, сама придбала кисневий концентратор, шукала медсестр для крапельниць... Врешті місце знайшлося лише в госпіталі для ветеранів, де нещодавно відкрили нове "ковідне" відділення. Як тільки воно з'явилося, швидкі миттєво почали звозити сюди хворих, збираючи одразу по кілька пацієнтів в одну машину. Дивіться репортаж DW з Харкова:

  

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