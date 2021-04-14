Антирекорди коронавірусу в Харкові: хто винен і що робити (відео)

Харків'янка Олена Мельнікова чекала на госпіталізацію матері із сатурацією 66 два дні, сама придбала кисневий концентратор, шукала медсестр для крапельниць... Врешті місце знайшлося лише в госпіталі для ветеранів, де нещодавно відкрили нове "ковідне" відділення. Як тільки воно з'явилося, швидкі миттєво почали звозити сюди хворих, збираючи одразу по кілька пацієнтів в одну машину. Дивіться репортаж DW з Харкова: