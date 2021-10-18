Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 мільйона гривень. Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, колегія суддів ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим Омеляна у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

САП оскаржить виправдувальний вирок Омеляну

Своєю чергою Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що не погоджується з виправдувальним вироком Омеляну та оскаржить це рішення в Апеляційній палаті ВАКС.

Нагадаємо, 19 червня 2020 року Національне антикорупційне бюро України за процесуального керівництва САП повідомили про підозру Омеляну у вчиненні незаконних дій, які завдали збитків державі на 30,4 мільйона гривень.

Скорочення портових зборів

За даними слідства, у грудні 2017-го, колишній міністр видав наказ про скорочення усіх портових зборів (окрім маякового) на 20 відсотків. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. У результаті, як стверджує слідство, це рішення призвело до недонадходження до держбюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень. Розслідування вказаних фактів велося з 11 листопада 2019 року.

Омелян запевняв, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро- та вантажопотоку, і що завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках зростання на понад 20 відсотків.

Омелян очолював міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.