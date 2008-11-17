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Антон Чехов
Тема
Антон Чехов - письменник.
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Докладно
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина п'ята)
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина п'ята)
"Назвімо це "українським чудом" - успішний культурний резистанс в умовах елітоциду", - Оксана Забужко для DW.
Культура
12.10.2020
12 жовтня 2020 р.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина четверта)
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина четверта)
"Час заспокоїти стурбованих: в українську літературу Чехов не перейшов би", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура
05.10.2020
5 жовтня 2020 р.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина третя)
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина третя)
"Український "жіночий наратив" по 20-му століттю не склався й досі", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура
28.09.2020
28 вересня 2020 р.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина друга)
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина друга)
"У 19-му столітті таких жінок називали "музами", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура
21.09.2020
21 вересня 2020 р.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина перша)
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина перша)
"Ми також впливали на світові культури", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура
14.09.2020
14 вересня 2020 р.
Ялті не до Чехова - допомогти вирішили британці
Ялті не до Чехова - допомогти вирішили британці
Невтішна доля спіткала дачу-музей Чехова в Ялті, який опинився в жалюгідному стані.
Література
17.11.2008
17 листопада 2008 р.
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