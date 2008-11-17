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Антон Чехов

Тема

Антон Чехов - письменник.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Антон Чехов та Ольга Кніппер-Чехова - малюнок Анатолія Бєлова

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина п'ята)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина п'ята)

"Назвімо це "українським чудом" - успішний культурний резистанс в умовах елітоциду", - Оксана Забужко для DW.
Культура12 жовтня 2020 р.
Антон Чехов - малюнок Анатолія Бєлова

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина четверта)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина четверта)

"Час заспокоїти стурбованих: в українську літературу Чехов не перейшов би", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура5 жовтня 2020 р.
Оксана Міяковська-Радиш та Оксана Линтварьова-Чикаленко - малюнок Анатолія Бєлова

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина третя)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина третя)

"Український "жіночий наратив" по 20-му століттю не склався й досі", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура28 вересня 2020 р.
Zeichungen von Künstlers Anatoly Belov

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина друга)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина друга)

"У 19-му столітті таких жінок називали "музами", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура21 вересня 2020 р.
Наталя Линтварьова та Антон Чехов - малюнок Анатолія Бєлова

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина перша)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш (частина перша)

"Ми також впливали на світові культури", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Культура14 вересня 2020 р.

Ялті не до Чехова - допомогти вирішили британці

Ялті не до Чехова - допомогти вирішили британці

Невтішна доля спіткала дачу-музей Чехова в Ялті, який опинився в жалюгідному стані.
Література17 листопада 2008 р.