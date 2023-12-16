Аналіз Bild планів окупації РФ України загалом вірний - ISW

Опублікований днями матеріал німецького видання Bild про плани РФ окупувати протягом 2024-2026 років додаткові українські території розглянули аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, німецькі журналісти з посиланням на розвідувальні дані та неназвані джерела писали, що Росія виношує задуми окупувати впродовж трьох наступних років низку інших українських регіонів, включно з такими великими містами як Харків, Дніпро й Запоріжжя.

Приміром, за даними Bild, Росія планує до кінця 2024 року захопити всю територію Донецької та Луганської областей, а також частину Харківській області до річки Оскіл. Згідно з опублікованим у ніч на п'ятницю, 15 грудня, аналізом ISW, окреслені у матеріалі Bild російські цілі щодо цього збігаються з нинішніми локальними наступальними операціями військ РФ у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Подальші плани загарбників, про які дізналися журналісти

Водночас на 2025 і 2026 роки плани Кремля, про які повідомляло Bild, передбачали захоплення, якщо можливо, й решти території Харківщини, включно з самим обласним центром. Описані німецькими журналістами наміри Кремля містили і встановлення контролю над рештою Запорізької області, а також захоплення значної частини Дніпропетровської областей, разом з обласними центрами - містами Дніпром і Запоріжжям.

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Загалом упродовж наступних 36 місяців Росія планує окупувати значну частину української території, розташованої на схід від річки Дніпро, писали німецькі журналісти.

На що сподіваються в Кремлі

У статті Bild вказується на те, що такі загарбницькі плани Кремля підживлює низка розрахунків. Насамперед у Москві сподіваються на значний ефект від мобілізації російської військово-промислового комплексу (ВПК). Також російські військові вважають, що щорічні втрати у виснажливих наступальних операціях не перевищуватимуть показник у близько 100 тисяч військовослужбовців. Не менші надії у Кремлі покладають і на можливе обрання нового президента США у 2024 році, який може різко скоротити або взагалі припинити військову підтримку України.

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Bild повідомляло також з посиланням на джерело, знайоме з отриманими розвідданими, що Кремль сподівається вдаватися до "вдаваних переговорів", не припиняючи водночас проведення наступальних операцій, подібно до того, як Росія вела переговори про Мінські угоди в 2015 році, коли російські військові не припиняли захоплення додаткових українських населених пунктів.

Попередні прогнози Bild виявилися правдивими, визнали у ISW

Тим часом автори аналітичного огляду ISW зауважують, що в грудні 2021 року Bild опублікувала загалом точні дані розвідки про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді прогнозувалося, що Росія нападатиме на Україну на півдні з Криму, з контрольованої Росією території на сході України, а також з півночі. Щоправда, газета прогнозувала початок нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

Хоч в огляді ISW й визнають, що не можуть самотужки перевірити правдивість даних, якими оперує Bild, але поширена німецьким виданням інформація про плани Росії щодо війни в Україні до 2026 року відповідає підготовці Росії до тривалих військових дій.

Приміром, нині російське військове командування проводить масштабну програму переозброєння і нарощування оборонної потужності з метою формування стратегічних резервів. Крім того, Росія поступово мобілізує свої збройні сили для ведення тривалої війни, кажуть автори огляду.

Російське керівництво саме не приховує своїх загарбницьких задумів

На думку військових аналітиків, повідомлення про середньо- і довгострокові плани Росії щодо окупації додаткових українських території за межами вже загарбаних територій також є правдоподібними з огляду на те, що російські офіційні особи, зокрема, президент РФ Володимир Путін, останнім часом знову вдаються до експансіоністської риторики, а російські війська не припиняють наступальних операцій з метою розширення своїх позицій у Харківській області.

Крім того, російські офіційні особи не приховували намірів Росії окупувати та анексувати додаткову українську територію за межами нинішньої лінії фронту.

Нещодавно ISW застерігав, що раптове припинення західної допомоги, ймовірно, рано чи пізно призведе до неспроможності України стримувати російські наступальні операції, і в разі такого сценарію російські війська зможуть просунутися аж до західного українського кордону.

В огляді ISW також вказується на певне просування російських військ під час нинішніх наступальних операцій поблизу Мар'їнки, Бахмута й Авдіївки.