Amnesty International критикує Захід за "подвійну мораль"

Ті, хто заявляє про порушення прав людини в інших країнах і вимагає їхнього дотримання, має навести лад і у своєму власному домі, йдеться в доповіді AI.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) у своїй щорічній доповіді про ситуацію у сфері прав людини у світі різко засудила подвійну мораль Заходу. "Рішуча реакція Заходу на агресію Росії проти України різко контрастує з сумною відсутністю суттєвих дій проти серйозних порушень з боку деяких його союзників, включно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та Єгиптом", - ідеться у звіті AI , представленому у вівторок, 28 березня.

"Вторгнення Росії в Україну - це жахливий приклад того, що може статися, коли держави вважають, що можуть не зважати на міжнародне право і безперешкодно порушувати права людини, - заявила генеральна секретарка Amnesty Аньєс Калламар. - Реакція на вторгнення Росії в Україну показала нам, що можна зробити, якщо є політична воля". За її словами, така реакція з жорсткими санкціями має стати зразком для боротьби з іншими порушеннями прав людини.

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Однак жорсткість Заходу щодо Москви різко контрастує з поблажливістю до інших країн, адже подвійні стандарти Заходу дозволили низці держав оминути критику порушень прав людини, наголошується в доповіді Amnesty. Це веде до безкарності та нестабільності в усьому світі. Зокрема, правозахисники навели як приклад "приголомшливе мовчання з приводу ситуації з правами людини в Саудівській Аравії, бездіяльність щодо Єгипту і відмову протистояти ізраїльській системі апартеїду щодо палестинців".

AI Німеччини: Війна в Україні - каталізатор ситуації з правами людини

Генеральний секретар німецької секції Amnesty International Маркус Бееко (Markus Beeko) зазначив, що російське вторгнення в Українудіє як каталізатор, що посилює негативні тенденції у сфері прав людини. Звертаючись до влади Німеччини та Євросоюзу, він наголосив, що "ті, хто заявляє про порушення прав людини в інших країнах і вимагає їхнього дотримання, має навести лад і у своєму власному домі".

Бееко високо оцінив прийом Німеччиною понад мільйон біженців з України. Але надання людям захисту також означає надання ресурсів для того, щоб вони мали гарне житло і могли брати участь у житті суспільства. "Для цього місцева влада має отримувати постійну підтримку від федерального уряду, - наголосив він. - Небюрократизована допомога людям з України має стати зразком для роботи з людьми, які шукають захисту, з усього світу".