 Amazon позивається проти Пентагону за програний багатомільярдний тендер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

Amazon позивається проти Пентагону за програний багатомільярдний тендер

У жовтні цього року інтернет-компанія Microsoft вийшла переможцем тендера міноборони США на забезпечення міністерства хмарними технологіями. Amazon вважає це рішення несправедливим.

Компанія Amazon

Американська інтернет-компанія Amazon вирішила позиватися в суді проти міністерства оборони США за присудження багатомільярдного контракту на надання хмарних інтернет-сервісів конкуренту Microsoft. У ніч на суботу, 23 листопада, про надісланий інтернет-велетем Amazon позов до суду проти Пентагону розповів речник компанії.

DW.COM

За підсумками торгів Amazon.com, Inc випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації, яка досягла 797 мільярдів доларів. (08.01.2019)

Засновник інтернет-велетня Amazon Джефф Безос заявив про шантаж стосовно нього з боку бульварного видання National Enquirer через амурні фото. У цьому конфлікті певна роль відводиться і президенту США Дональду Трампу. (08.02.2019)

Компанія Amazon очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі та випередила минулорічних лідерів Applе та Google. (11.06.2019)

У Amazon переконані, що процедура тендерного конкурсу відбулася з "явними недоліками, помилками", а також там мала місце "недвозначна упередженість", цитує представника компанії агенція новин dpa. На тлі цього в Amazon переконані, що проведення таких тендерів має відбуватися "без політичного впливу".

Крім того, речник Amazon впевнений, що його компанія є беззапереченим лідером у сфері Cloud Computing, тобто хмарних технологій. Тож детальна неупереджена оцінка зроблених пропозицій компанії однозначно призвела б до перемоги Amazon, наполягають у компанії.

Власник Amazon мультимільярдер Джефф Безос не раз ставав об'єктом критики президента США Дональда Трампа. Крім того, Безосу належить також видання The Washington Post, котре нерідко публікувало критичні матеріали про Трампа.

У жовтні цього року в Пентагоні повідомили, що обрали Microsoft переможцем тендера на постання сервісів хмарних інтернет-послуг. Контракт передбачає надання таких послух на суму 10 мільярдів доларів упродовж 10 років. Це відбулося попри те, що саме Amazon вважався однозначним фаворитом у конкурсі. У міноборони США наголосили, що вважають своє рішення виваженим і "справедливим", нагадує Reuters.

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