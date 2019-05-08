Amazon позивається проти Пентагону за програний багатомільярдний тендер

Американська інтернет-компанія Amazon вирішила позиватися в суді проти міністерства оборони США за присудження багатомільярдного контракту на надання хмарних інтернет-сервісів конкуренту Microsoft. У ніч на суботу, 23 листопада, про надісланий інтернет-велетем Amazon позов до суду проти Пентагону розповів речник компанії.

У Amazon переконані, що процедура тендерного конкурсу відбулася з "явними недоліками, помилками", а також там мала місце "недвозначна упередженість", цитує представника компанії агенція новин dpa. На тлі цього в Amazon переконані, що проведення таких тендерів має відбуватися "без політичного впливу".

Крім того, речник Amazon впевнений, що його компанія є беззапереченим лідером у сфері Cloud Computing, тобто хмарних технологій. Тож детальна неупереджена оцінка зроблених пропозицій компанії однозначно призвела б до перемоги Amazon, наполягають у компанії.

Власник Amazon мультимільярдер Джефф Безос не раз ставав об'єктом критики президента США Дональда Трампа. Крім того, Безосу належить також видання The Washington Post, котре нерідко публікувало критичні матеріали про Трампа.

У жовтні цього року в Пентагоні повідомили, що обрали Microsoft переможцем тендера на постання сервісів хмарних інтернет-послуг. Контракт передбачає надання таких послух на суму 10 мільярдів доларів упродовж 10 років. Це відбулося попри те, що саме Amazon вважався однозначним фаворитом у конкурсі. У міноборони США наголосили, що вважають своє рішення виваженим і "справедливим", нагадує Reuters.