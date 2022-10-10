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Президент Австрії Александер Ван дер Беллен
Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
ПолітикаАвстрія

Ван дер Беллен переміг на виборах президента Австрії

Ольга Журавльова
2 год. тому

Александер Ван дер Беллен набирає майже утричі більше голосів, ніж правий популіст Вальтер Розенкранц. Це дає йому право на новий шестирічний термін президенства.

https://www.dw.com/uk/aleksander-van-der-bellen-peremig-na-viborah-prezidenta-avstrii/a-63388134

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) переміг на виборах глави держави, які відбулися в неділю, 9 жовтня. Згідно з попередніми офіційними результатами, оприлюдненими австрійським міністерством внутрішніх справ країни, політик набрав 54,6 відсотка голосів, передає dpa. Це дає йому право на новий шестирічний термін президенства без необхідності проведення другого туру голосування.

Для остаточних даних необхідно порахувати ще 800 тисяч поштових бюлетенів, однак екзитполи громадсько-правового мовника ORF вказують на те, що суттєвих змін не відбудеться. За їхніми даними, політик повинен набрати на виборах 55,5 відсотка голосів.

Друге місце на виборах посів Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz) з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС), набравши 19,1 відсотка голосів. Решта п'ять кандидатів не подолали 10-відсотковий бар'єр.

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Ван дер Беллена, колишнього лідера Партії зелених, підтримують усі парламентські партії Австрії, окрім АПС. Він обіймає посаду президента країни з січня 2017 року. На цьогорічних виборах балотувався як незалежний кандидат.

Виборче право в Австрії мають 6,4 мільйона із дев'яти мільйона жителів. Явка на голосуванні цього року склала приблизно 66 відсотків. Офіційно результати мають оголосити у понеділок, 10 жовтня.

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