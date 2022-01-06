Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України

Політичного активіста Єрмека Наримбаєва затримали в аеропорту Алмати одразу після повернення з України. Про це повідомили у прокуратурі Казахстану в суботу, 6 лютого, цитує казахська агенція tengrinews. У відомстві уточнили, що Наримбаєва затримано у зв'язку з вироком суду від 2015 року за статтею 174 Кримінального кодексу республіки за "розпалювання ворожнечі", за якою він мав відбути умовний трирічний термін покарання. Наразі активіста утримують в СІЗО, завтра до нього допустять адвоката.

51-річний Наримбаєв повернувся в Казахстан після шести років політичної еміграції в Україні. Він знав, що перебуває в карному розшуку і, швидше за все, буде затриманий після прибуття в Казахстан. Про це перед вильотом він робив заяви у соцмережах.

Активіст упевнений, що його голос "звучатиме сильніше в Казахстані, аніж коли він записував свої звернення в Україні". Він планує продовжувати свою діяльність із колонії. Також він заявляв, що його адвокат має намір звернутись до Верховного суду Казахстану за оскарженням вироку за справою про "розпалювання ворожнечі".

Читайте також: СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві

Переслідування в Казахстані

Уперше політичного активіста притягнули до кримінальної відповідальності у 2010 році. Після участі в протесті він отримав чотири роки позбавлення волі. Наримбаєв вийшов на свободу після двох років ув'язнення, проте неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності за свою діяльність.

У жовтні 2015 Наримбаєва засудили за репост уривка з книги "Вітер із вулиці", авторство якої приписують Мурату Телібекову (керівник Союзу мусульман Казахстану.- Ред). За статтею про "розпалювання ворожнечі" Наримбаєва засудили до трьох років позбавлення волі, його колегу політичного активіста Серікжана Мамбеталіна - до двох. Після того, як обидва активісти написали листи каяття, апеляційний суд змінив Наримбаєву реальний термін позбавлення волі на три роки обмеження пересування. Попри заборону, Наримбаєв у 2016 залишив країну і полетів до України.