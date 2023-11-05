Як Росія вербує жінок на фронт в Україні

Росія невтомно шукає нових солдатів для своєї війни проти України. Останнім часом під прицілом, очевидно, дедалі частіше опиняються жінки. Їх вербують через відео в інтернеті, а також у в'язницях.

Кашкет у кольорах хакі, автомат Калашникова в руках, оптимізм у голосі - такою на одній з російських інтернет-платформ можна побачити "Валькірію". Відео за участі молодої військової було начебто знято в "зоні проведення спецоперації", як у РФ називають війну Росії проти Україні.

Справжнє ім'я "Валькірії" - Наталія, вона родом з Уралу. Поруч із нею сидить "Демон" - Юлія з окупованого Донецька. "Демон - стан її душі, - жартує "Валькірія" про свою побратимку. - Її не спинити у прагненні досягнути мети, і неважливо, що вона дівчина!". "Демон" киває, на ній - куленепробивний жилет.

Обіцяють чималі гроші та хороше соцзабезпечення за участь у війні в Україні

Відео за участі двох жінок кілька тижнів тому з'явилося в інтернеті, відтоді воно назбирало тисячі кліків. В інтерв'ю, яке супроводжують кадри стрілецьких навчань, молоді солдатки, зокрема, наголошують на важливості для себе служби зі зброєю в руках. Обидві начебто належать до батальйону "БАРС", який, за даними російських ЗМІ, є так званою добровільною одиницею у підпорядкуванні російського міноборони.

Читайте також: Хто і чому відмовляється воювати проти України: історії російських дезертирів

Зараз "БАРС" вербує персонал на одній із великих російських інтернет-платформ. Шукають, передусім, операторів дронів та снайперів, але також санітарів та водіїв. Контракт, який пропонують охочим, укладається на шість місяців та включає в себе соціальний пакет. Місячна зарплата - 220 тисяч рублів (близько 86 тисяч гривень). Оголошення спрямовано на осіб будь-якої статі.

"Добровільний" батальйон

Паралельно на іншому акаунті вербуються саме жінки - на тих самих умовах, що й бійці "БАРС". Шукають снайперок та операторок дронів. Чи це випадковість? У своєму відео Юлія ("Демон") розповідає, що вона якраз проходить навчання на снайперку, а також операторку дронів. Наталія ("Валькірія"), натомість, навчає інших на санітарок.

Читайте також: Cправа про вербування на війну РФ проти України: на Кубі заарештували 17 осіб

За даними міноборони РФ, у російській армії служать понад 44 тисячі жінок Фото: Olga Maltseva/AFP

Обидва випадки не є унікальними. У березні цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу з нагоди дня прав жінок гордо заявив, що в російській армії зараз служать 44,5 тисячі жінок. 1100 із них, за його словами, брали участь безпосередньо в "спецоперації" в Україні, кожна третя отримала державну нагороду, ще 1300 навчаються у військових вишах. 128 із них були нагороджені минулого року за особливі заслуги, 24 з них - за участь у бойових діях на фронті.

За даними російського агентства РИА "Новости", жінки присутні у всіх родах військ армії РФ та мають загалом 150 спеціальностей.

З-за ґрат прямо на фронт

Про що Шойгу не згадав, так це про те, що дедалі більше жінок вербуються у в'язницях, розповідає російська правозахисниця Ольга Романова, що живе зараз у Берліні. Її неурядова організація "Русь сидящая" допомагає ув'язненим, зокрема й юридичною підтримкою.

За даними організації, перші 50 жінок були завербовані рівно рік тому в анексованому Росією Луганську. Після цього для участі в бойових діях вербували інших жінок із в'язниць у Росії та на підконтрольній їй території, розповідає Романова. За її словами, зараз таких тисячі.

Неурядова організація "Русь седящая" бере участь в антикремлівських мітингах Фото: Nikita Jolkver/DW

"Жертви пропаганди"

Цих жінок правозахисниця називає "жертвами пропаганди". За словами Романової, з одного боку, вони мають моральну мотивацію, з іншого, їх приваблюють високі зарплати. Крім того, після повернення з війни з них обіцяють зняти судимість. Так само на фронт було завербовано численних чоловіків-ув'язнених, каже правозахисниця. Та на відміну від чоловіків, які радше мислять прагматично, як зауважує Романова, багато жінок справді переконані в тому, що завдяки своїй службі вони допомагають батьківщині в скрутні часи: "Для них це останній шанс розпочати своє життя наново та одного дня повернутися до своїх родин, будучи кращою людиною, героїнею з грошима", - каже Романова.

Із жінками, які йдуть на фронт не із в'язниць, а добровільно, Романова особистого контакту не має. Вона вважає, що більшість із них ідуть на фронт або слідом за чоловіками, або самі є частиною державних органів, передусім поліції. На думку правозахисниці, у шансі послужити в армії вони розраховують на "золотий дощ, який раптом на них виллється".

Рівноправ'я в негативному значенні слова

На запитання, що посилене вербування жінок говорить про стан російської армії, Романова із сумною іронією констатує: "Якби я не знала ситуацію російських в'язницях чи на фронті, я б говорила про рівноправ'я між чоловіками та жінками. Але зрозуміло, що цих жінок використовують як гарматне м'ясо. У цьому сенсі вони й справді на рівних із чоловіками".

Романова сподівається, що зрештою багато жінок приймуть рішення проти війни та "неправильно зрозумілої любові до батьківщини".