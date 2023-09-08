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Справа про вербування в армію РФ: на Кубі арештували 17 осіб

Ольга Лебедєва | Анастасія Шепелева
8 вересня 2023 р.

Фігурантам справи про вербування кубинців на війну Росії проти України може загрожувати довічне ув'язнення та смертна кара, заявив прокурор.

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Тюрма на Кубі
Тюрма на Кубі (символічне фото)Фото: Franklin Reyes/AP/picture alliance

На Кубі заарештували 17 людей в справі про діяльність злочинної мережі, яка вербувала кубинців до російської армії для участі у війні РФ проти України, пишуть у п'ятницю, 8 вересня, міжнародні агентства Reuters і AFP. 

"У результаті розслідування наразі заарештовані 17 людей, зокрема внутрішній організатор цієї діяльності", - сказав полковник міністерства внутрішніх справ Куби Сезар Родрігес. Він не назвав імен обвинувачених, але повідомив, що лідер угруповання в процесі вербування кубинців спирався на двох осіб, які живуть на Кубі. 

Прокурор Хосе Луїс Реєс заявив, що учасникам злочинної мережі можуть інкримінувати торгівлю людьми, найманство та ворожі дії. Залежно від тяжкості та характеру скоєних ними злочинів, їм може загрожувати, позбавлення волі строком до 30 років, довічне ув'язнення або смертна кара. 

Позиція Куби щодо війни Росії проти України

Кілька днів тому влада Куби повідомила про розкриття "мережі вербування, що діяла з Росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких з тих, хто проживає на Кубі, до складу збройних сил, що беруть участь у військових операціях в Україні".

"Вороги Куби поширюють спотворені дані, спрямовані на те, щоб очорнити імідж країни та представити її співучасницею цих дій, які ми рішуче відкидаємо", - заявило міністерство закордонних справ країни. У МЗС запевнили, що Куба "не бере участі у війні проти України".

Нагадаємо, що восени 2022 року Куба утрималась від засудження анексії Росією чотирьох регіонів України під час голосування в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наприкінці 2022-го президент Куби Мігель Діас-Канель відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

У червні цього року кубинського міністра оборони Альваро Лопеса Мієру прийняв російський міністр Сергій Шойгу. В липні Куба відмовилась засудити війну Росії проти України в підсумковій декларації саміту країн Європейського Союзу, Латинської Америки та Карибського басейну, тому учасники лише висловили "глибоку стурбованість у зв'язку з війною".

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