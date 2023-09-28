Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Понад два місяці на одній з автостоянок у федеральній землі Гессен страйкують водії вантажівок з країн Східної Європи, вимагаючи від свого польського роботодавця погасити борги із зарплати. Репортаж DW.

Починаючи від середини липня, водій-далекобійник Кача мешкає на автостоянці під Ґрефенгаузеном на автобані А5, що неподалік від аеропорту Франкфурта-на-Майні. Там же разом із ним перебувають ще понад 80 водіїв фур, які страйкують, вимагаючи від польської транспортної компанії Mazur невиплачену їм зарплату. Здебільшого це громадяни Грузії та Узбекистану, але також України та Туреччини.

"Задарма ніхто не працюватиме"

Кача працює на Mazur уже три роки, за 80 євро на день доставляючи вантажі по всій Європі. "Вони завжди платили із запізненням або вираховували із зарплати незрозумілу суму", - нарікає він в інтерв'ю DW. Тепер же далекобійник не отримує зарплату вже кілька місяців. У Ґрефенгаузені Кача разом із 29 іншими колегами майже тиждень - до понеділка, 25 вересня, - голодував. За рекомендацією лікарів акцію протесту в такій радикальній формі припинили, але водії продовжують страйкувати.

Щоб домогтися виконання своїх вимог, деякі водії вантажівок навіть тримали голодування Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Роман підписав договір із компанією Mazur в середині березня 2023 року. За кермом він був до 3 серпня - здебільшого їздив Німеччиною, Австрією і країнами Бенілюксу, і знає, що має заробляти понад 80 євро на день. Зазвичай йому мають платити мінімальну зарплату, яка встановлена у ФРН. Вимоги водія доволі скромні: "Я навіть не хочу, щоб мені платили як німцеві, але задарма ніхто не працюватиме. Вони мають заплатити те, що обіцяли".

За словами Романа, польська компанія вже заборгувала йому майже 6000 євро, він проводив тижні й місяці у своїй вантажівці - Mazur не оплачувала проживання в готелі, хоча роботодавець зобов'язаний це робити після двох тижнів роботи далекобійника.

Другий страйк водіїв фур

На німецькому автобані А5 це вже другий страйк водіїв вантажівок, що працюють на Mazur. У квітні на тій же стоянці страйкували понад 60 осіб. Минула акція протесту викликала широкий резонанс - особливо коли польська компанія направила під Ґрефенгаузен співробітників приватного охоронного агентства, щоб забрати вантажівки. У ситуацію довелося втрутитися німецькій поліції, прокуратура Дармштадта веде розслідування того, що сталося.

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Після приблизно чотирьох тижнів першого страйку далекобійники досягли угоди з роботодавцем. Mazur зобов'язалася погасити борги. Але вже тоді умови праці водіїв, зайнятих у сфері міжнародних вантажоперевезень, потрапили в заголовки публікацій у ЗМІ далеко за межами Німеччини. Йдеться про людей, які місяцями колесять країнами ЄС за низьку зарплату, живуть при цьому в своїх машинах. І на додачу до всього - часто не отримують обіцяні роботодавцем гроші.

Для далекобійників "грошей немає"?

Тепер вантажівки, що належать Mazur, припарковані по обидва боки автобану в районі автостоянки біля Ґрефенгаузена. На стовпах майорять прапори Грузії та Узбекистану, великі банери інформують про страйк. "Mazur - боржник. Грошей немає" - написано на тенті, що покриває кузов однієї з фур.

На іншій - плакати, що демонструють, які фірми співпрацюють із компанією Mazur. Серед них гіганти німецької економіки - Deutsche Bahn, DHL, Audi, Dachser та інші. У їхніх кодексах ділової етики зазначено, чого вони очікують від своїх партнерів: дотримання "прав людини, включно з основними трудовими стандартами", а також "чесної, відповідальної та справедливої поведінки".

Послання водіїв вантажівок звучить однозначно Фото: Arne Dedert/dpa/picture-alliance

Водії вантажівок, які цього разу страйкують уже десять тижнів, зіткнулися з іншою реальністю. Автопричепи стали для них житловими кімнатами, піддони слугують столами, коробки - стільцями. Поруч із фурами стоять газові плити, на яких варять локшину або розігрівають консерви. Питна вода - у каністрах, рушники та білизна сушаться на дверях машин. На автостоянці є кілька мобільних туалетів. Єдиний душ постійно не працює. Доводиться імпровізувати. "Нагріваєш воду в каністрі на сонці. Потім заходиш у порожній причіп, вішаєш каністру і миєшся", - ділиться досвідом Роман.

На кабінах вантажівок висять наклейки із сумою заборгованості компанії Mazur перед кожним водієм. Загальна сума перевищує пів мільйона євро. Але роботодавець не хоче платити. "Це хижаки!" - обурюється Едвін Атема, представник Нідерландської федерації профспілок (FNV) і Європейської профспілки працівників транспорту. Атема відстоює інтереси страйкуючих водіїв у їхньому конфлікті з Mazur.

На думку ж польської компанії, страйк водіїв - це "кримінальна справа". Компанія направила до прокуратури "заяву про вчинення кримінальних злочинів - спроби вимагання, а також про привласнення і крадіжку транспортних засобів і товарів", повідомили в Mazur Group у відповідь на запит DW. Справу розслідують польська та німецька прокуратури. "Незалежно від цього ми також подали цивільні позови проти водіїв у зв'язку з понесеними нами збитками", - додають у Mazur Group.

Проблемні ланцюжки поставок

На запитання про те, як може закінчитися страйк водіїв, профспілковий активіст Едвін Атема відповідає так: "Дуже просто. (Усе завершиться. - Ред.) за десять хвилин, якщо німецькі генпідрядники, що допустили це, заплатять водіям безпосередньо". Атема надіслав відповідні листи в компанії, чиї вантажі перебувають на автостоянці Ґрефенгаузена. Поки що заплатили лише дві австрійські транспортні фірми - по 20 тисяч євро кожна. І вони ж пообіцяли припинити співпрацю з Mazur. "Тепер її великі партнери мають вчинити так само", - переконаний профспілковий активіст із Нідерландів.

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Страйк у Ґрефенгаузені кидає тінь на весь автотранспортний сектор і демонструє нелюдські умови праці, що панують у галузі. За словами Атеми, генпідрядники компаній-експедиторів є головними винуватцями, які повинні внести зміни в ланцюжки поставок. "Після першого страйку всі генпідрядники Mazur запевнили, що більше не працюватимуть з польською компанією. Але через кілька місяців знову з'явилися в ланцюжку поставок", - нарікає Едвін Атема.

У липні Державна інспекція праці Польщі (PIP) провела перевірки на підприємствах Mazur Group. З наданих документів однозначно випливало, що водії отримували зарплату згідно з відпрацьованим часом, але працювали лише по кілька десятків годин на місяць, пише інтернет-портал Trans.info. Коли після цього ті, хто проводив перевірку, попросили компанію надати дані тахографів і карток водіїв, такі файли виявилися пошкодженими і не піддавалися розшифровці.

Водій фури: "Надія вмирає останньою"

Німецькі та європейські політики приїжджали до Ґрефенгаузена і пообіцяли допомогу страйкуючим водіям. Міністр праці ФРН, соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil) домігся проведення спеціального аудиту клієнтів польської компанії-експедитора, а співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) особисто обдзвонив різні фірми, які дали згоду переглянути свої ланцюжки поставок.

Для багатьох водіїв вантажівок підсумок страйку - питання економічного існування Фото: K. Domagala-Pereira/DW

Німецькі профспілки та різні громадські організації виступили на підтримку страйкарів і допомагають їм - приносять їжу, напої, необхідні речі. У довколишніх містах спортклуби надали свої душові в розпорядження далекобійників, а місцеві жителі подарували їм велосипеди. "Ми вдячні за будь-яку допомогу. Без неї ми б не впоралися", - визнає водій із Грузії Заал.

Він і його колеги поки що тримаються, але дехто зі страйкарів, схоже, вже втратив надію. "Я не думаю, що Лукаш Мазур (голова Mazur Group. - Ред.) нам заплатить", - каже водій Сергій, якому польська компанія, за його словами, винна 7500 євро.

Роман теж втомився чекати, але ще зберігає проблиск надії. Так само, як і Заал. "Ми будемо боротися до кінця. Я просто хочу отримати гроші за свою роботу", - наголошує далекобійник із Грузії. І підсумовує: "Надія вмирає останньою".

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