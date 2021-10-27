Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати

Професія водія вантажного автотранспорту стає однією з найбільш затребуваних у Європі. Нестача далекобійників уже призвела до гострої кризи постачань у Великобританії, де почалися перебої з постачанням пального на автозаправки, харчових продуктів у супермаркети та комплектувальних компонентів на заводи. Однак з подібними проблемами в найближчому майбутньому може зіткнутися й Німеччина - найбільша економіка континенту.

У Німеччині - понад пів мільйона водіїв вантажівок

Від гострої нестачі далекобійник застерігає Інститут німецької економіки в Кельні (IW). Його експерт з питань ринку праці Александер Бурштедде (Alexander Burstedde) під враженням від британських подій проаналізував динаміку попиту на водіїв у Німеччині, адже це одна з найбільших професійних груп у країні: за кермом вантажівок у ФРН сидять понад 560 тисяч людей.

На початку 2010 року, на момент закінчення всесвітньої фінансово-економічної кризи, у Німеччині було 10 тисяч вакансій та 50 тисяч безробітних далекобійників. "Роботодавці тоді могли обирати собі водіїв", - констатує вчений. Однак уже лише через кілька років вибирати роботодавця на свій смак могли вже самі водії: в умовах стійкого економічного зростання попит на їхні послуги різко зріс.

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У серпні 2018 року різниця між кількістю вакансій та зареєстрованих у країні безробітних далекобійників перевищила 21 тисячу і сягнула історичного максимуму. Александер Бурштедде у своєму дослідженні цитує науково-консультативну раду при міністерстві транспорту Німеччини (BMVI), яка дійшла висновку, що "нестача водіїв для вантажних автоперевезень перетворилася на невідкладну політичну проблему".

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Ця проблема, щоправда, тимчасово вирішилася сама собою під час торішньої кризи, спричиненої пандемією COVID-19 та локдаунами. Однак нині, разом з відновленням німецької економіки, вона знову загострюється. Станом на вересень 2021 року вакансій далекобійників знову було на 6,6 тисячі більше, аніж зареєстрованих безробітних водіїв вантажівок, хоча ВВП Німеччини ще навіть не повернувся до докризового рівня, вказує експерт.

Демографічний фактор на ринку праці

Александер Бурштедде вбачає головну причину дедалі більшого дефіциту далекобійників у демографічному факторі - старінні населення Німеччини. Однак цей процес простежується і в інших країнах Європи, у тому числі в Україні й Росії. Через це нестачу водіїв вантажівок можна вважати загальноєвропейською проблемою.

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"У демографічній ситуації довкола водіїв вантажівок наочно простежується загальна тенденція на ринку праці в Німеччині", - підкреслює вчений і вказує на прогноз статистичного відомства ЄС Eurostat, згідно з яким населення Німеччини працездатного віку до 2030 року зменшиться на 6,8 відсотка, а без залучення трудових мігрантів - навіть на 11,2 відсотка.

Однак у професійній групі водіїв цей процес може відбуватися ще швидше, оскільки середній вік тут є особливо високим, підкреслюється в дослідженні. Так, серед тих, хто нині працює за кермом вантажівки в Німеччині, 14,5 відсотка - люди, старші 60 років, тоді як загалом серед найманих працівників частка людей цієї вікової категорії складає в середньому лише 9,3 відсотка. Водночас працедавцям усе важче зацікавити у цій професії молодь. При цьому в Німеччині дедалі частіше почали залучали до водіння вантажівок жінок.

Далекобійники зі Східної Європи

Донині проблему дефіциту водіїв часто вдавалося вирішувати завдяки припливу іноземних кадрів, переважно зі східноєвропейських держав-членів ЄС. Так, частка іноземців серед німецьких далекобійників лише за п'ять років - з 2014 до 2019-го - зросла більш ніж удвічі: з 10,9 до 22,8 відсотка. Проте "потенціал для трудової міграції зі Східної Європи скорочується", - зазначає Александер Бурштедде. Але Німеччина в будь-якому разі перебуває в набагато вигіднішій ситуації, ніж Великобританія: Brexit фактично закрив британський ринок праці для кваліфікованих кадрів із ЄС, у тому числі для водіїв вантажівок чи бензовозів.

То як же розв'язувати проблему? Залізниця в найближчому майбутньому не зможе перебрати на себе значні обсяги нинішніх вантажних автомобільних перевезень, цитує Александер Бурштедде висновок науково-консультативної ради при BMVI, а автономне водіння автомобілів ще не готове до широкого використання. Висновок науковця: "Єдине, що залишається, - підвищувати привабливість професії водія вантажівки для молодих та літніх людей".

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Пропонувати конкретні кроки не було завданням дослідження Інституту німецької економіки. Однак неважко припустити, що маються на увазі, перш за все, підвищення зарплат та поліпшення умов праці. А втім, автор вказує, що "ненадійні перспективи зайнятості не надто сприяють привабливості цієї професії". Мається на увазі те, з якою легкістю і швидкістю працедавці звільняють далекобійників під час криз. Надалі фірмам, певно, доведеться робити робочі місця для представників цієї професії більш надійними. Адже кваліфіковані водії вантажівок будуть у дефіциті.