 Airbus залишить Великобританію у разі ″жорсткого″ Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Airbus залишить Великобританію у разі "жорсткого" Brexit

У випадку виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди з ним, аерокосмічний концерн Airbus перенесе свій бізнес в інші країни, заявив його виконавчий директор Том Ендерс.

Виконавчий директор Airbus Том Ендерс

Виконавчий директор Airbus Том Ендерс

Виконавчий директор аерокосмічного концерну Airbus Том Ендерс у четвер, 24 січня, заявив, що компанія залишить Великобританію у випадку "жорсткого" Brexit. Він відкинув ймовірність того, що концерн, який має великий бізнес у Сполученому Королівстві, за таких обставин залишиться в цій країні назавжди.

"Звичайно, неможливо взяти і перенести наші великі фабрики у Великобританії до інших частин світу негайно. Проте аерокосмічна промисловість - це довгостроковий бізнес, і ми можемо бути змушені перенаправити майбутні інвестиції у випадку Brexit без угоди. Не обманюйтесь, є багато країн, які б хотіли будувати крила для літаків Airbus", - заявив він, цитує агенція AP.

Airbus має понад 14 тисяч співробітників у Великобританії. Окрім того, ще 110 тисяч людей працюють у підтримуваних компанією програмах. Річний оборот концерну складає близько шести мільярдів британських фунтів (6,8 мільярда євро).

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Підприємства Великобританії попереджають про те, що вихід країни з Євросоюзу без угоди з ним викличне економічний хаос через відсутність торговельних угод та домовленостей щодо митних перевірок та інших питань. Бізнес розчарований тим, що за два місяці до Brexit, який запланований на 29 березня, досі немає жодного плану про подальше співробітництво з ЄС. За даними Банка Англії, "жорсткий" Brexit може за кілька місяців викликати скорочення економіки країни на вісім відсотків на тлі зростання безробіття та інфляції.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування за новий план. Суть плану полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

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Brexit: емоції провалу (16.01.2019)

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

Аудіо й відео до теми

Brexit: емоції провалу (16.01.2019)  

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