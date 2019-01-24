Airbus залишить Великобританію у разі "жорсткого" Brexit

Виконавчий директор аерокосмічного концерну Airbus Том Ендерс у четвер, 24 січня, заявив, що компанія залишить Великобританію у випадку "жорсткого" Brexit. Він відкинув ймовірність того, що концерн, який має великий бізнес у Сполученому Королівстві, за таких обставин залишиться в цій країні назавжди.

"Звичайно, неможливо взяти і перенести наші великі фабрики у Великобританії до інших частин світу негайно. Проте аерокосмічна промисловість - це довгостроковий бізнес, і ми можемо бути змушені перенаправити майбутні інвестиції у випадку Brexit без угоди. Не обманюйтесь, є багато країн, які б хотіли будувати крила для літаків Airbus", - заявив він, цитує агенція AP.

Airbus має понад 14 тисяч співробітників у Великобританії. Окрім того, ще 110 тисяч людей працюють у підтримуваних компанією програмах. Річний оборот концерну складає близько шести мільярдів британських фунтів (6,8 мільярда євро).

Підприємства Великобританії попереджають про те, що вихід країни з Євросоюзу без угоди з ним викличне економічний хаос через відсутність торговельних угод та домовленостей щодо митних перевірок та інших питань. Бізнес розчарований тим, що за два місяці до Brexit, який запланований на 29 березня, досі немає жодного плану про подальше співробітництво з ЄС. За даними Банка Англії, "жорсткий" Brexit може за кілька місяців викликати скорочення економіки країни на вісім відсотків на тлі зростання безробіття та інфляції.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування за новий план. Суть плану полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

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