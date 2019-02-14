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Том Ендерс

Томас Ендерс - німецький менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Том Ендерс".

Томас (Том) Ендерс очолював правління європейського авіабудівного концерну Airbus з 2012 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380

Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380 14.02.2019

Європейський авіабудівний концерн Airbus оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирських літаків A380.
Airbus залишить Великобританію у разі жорсткого Brexit

Airbus залишить Великобританію у разі "жорсткого" Brexit 24.01.2019

У випадку виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди з ним, аерокосмічний концерн Airbus перенесе свій бізнес в інші країни, заявив його виконавчий директор Том Ендерс.
Прибутки Airbus у 2015 році зросли на 15 відсотків

Прибутки Airbus у 2015 році зросли на 15 відсотків 24.02.2016

У 2015 році прибутки європейського авіабудівного концерну становили 2,7 мільярда євро, що на 15 відсотків більше, ніж 2014 року.
Airbus планує виробництво літаків в Індії

Airbus планує виробництво літаків в Індії 11.04.2015

В Індії розмістять потужності для кінцевого монтажу військово-транспортних літаків та гелікоптерів концерну Airbus. Минулого року концерн отримав багатомільярдне замовлення з Індії.
Глава Airbus розкритикував ток-шоу про катастрофу літака Germanwings

Глава Airbus розкритикував ток-шоу про катастрофу літака Germanwings 29.03.2015

Різкій критиці піддав телевізійні ток-шоу про катастрофу літака Germanwings шеф концерну Airbus Том Ендерс. Він звинуватив багатьох учасників таких передач у некомпетентності.
Економний Аеробус стає справжнім бестселером

Економний Аеробус стає справжнім бестселером 07.07.2011

Літак Аеробус 320 і раніше користувався непоганим попитом. Тепер його модернізований варіант А320neo обіцяє побити всі рекорди. Авіакомпанії вже вишиковуються в чергу за цією машиною.