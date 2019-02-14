Томас Ендерс - німецький менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Том Ендерс".

Томас (Том) Ендерс очолював правління європейського авіабудівного концерну Airbus з 2012 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.