Аеропорт Кабула зазнав ракетного обстрілу

Кілька ракет було випущено по аеропорту в столиці Афганістану Кабулі. Про це в понеділок, 30 серпня, повідомив телеканал CNN з посиланням на офіційних представників уряду США. Згідно з повідомленням, аеропорт було обстріляно щонайменше п'ятьма ракетами.

Система протиракетної оборони, встановлена ​​в аеропорту, була активована, йдеться далі в повідомленні. Жодної інформації про можливі жертви або руйнування внаслідок ракетного обстрілу не надходило. Система протиракетної оборони аеропорту була випробувана лише кілька тижнів тому.

Тим часом місцевий телеканал ToloNews повідомив, що ракети були випущені з автомобіля в північному районі міста. На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно згорілий автомобіль. Можливості проведення незалежної перевірки, чи були випущені ракети з цього транспортного засобу, немає.

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В Білому домі також повідомили, що про цей інцидент було поінформовано президента США Джо Байдена. Жодних порушень в операціях у самому аеропорту не було, йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден застеріг щодо можливого нового теракту в Кабулі. Нині триває останній етап виведення американських військових з Афганістану, що має завершитися 31 серпня.

Як повідомлялося, американські військові у неділю, 29 серпня, за допомогою безпілотника завдали удар по замінованому автомобілю в Кабулі, щоб запобігти "безпосередній загрозі" аеропорту. Місцевий телеканал ToloNews повідомив у понеділок, 30 серпня, що внаслідок авіаудару США в Кабулі напередодні загинули щонайменше десятеро цивільних. Військові США раніше заявили, що перевіряють інформацію про можливі жертви серед мирного населення.

Увечері 26 серпня було скоєно теракт в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки велася евакуація іноземних громадян і місцевих жителів після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан". Відповідальність за напад взяло на себе відгалуження "Ісламської держави" в Афганістані. Атака призвела до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових. Після цього американські військові повідомили про знищення двох ватажків ІД в Афганістані.