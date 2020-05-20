 750 мільярдів євро на відновлення: що передбачає план Єврокомісії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2020

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Європа

750 мільярдів євро на відновлення: що передбачає план Єврокомісії

У ЄС представили план з відновлення від COVID-19 обсягом 750 мільярдів євро. DW пояснює, де Єврокомісія планує брати ці гроші та на що вони мають піти.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, 27 травня 2020 року

У Євросоюзі запропонували план відновлення після кризи, викликаної пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Інструмент під назвою "ЄС наступного покоління" представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи у середу, 27 травня, у Європарламенті в Брюсселі. Про це повідомляє кореспондент DW.

"План відновлення перетворить велетенський виклик, з яким ми стикнулися, на нагоду. Він не лише підтримає відновлення, але й стане інвестицією в майбутнє: Європейська зелена угода та дигіталізація сприятимуть створенню робочих місць і економічному зростанню", - заявила фон дер Ляєн.

750 мільярдів євро на відновлення від COVID-19

Єврокомісія представила план відновлення обсягом 750 мільярдів євро. Це у півтора раза більше за ініціативу Німеччини та Франції, котрі запропонували спрямувати 500 мільярдів євро на відновлення ЄС.

Разом з планом Єврокомісія представила і оновлений проєкт довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки у розмірі 1,1 трильйона євро. План відновлення не є частиною бюджету, але він прив'язаний до нього, оскільки бюджетні рамки - це єдиний варіант зібрати та розподілити таку велику суму, як 750 мільярдів євро.

Для кого і для чого передбачена допомога ЄС

Гроші за цим планом спрямують на три напрямки:

- Основна частина коштів піде на підтримку країн ЄС. Для кожної з них передбачена максимальна сума. Держави самі розроблятимуть конкретні плани відновлення, реформ і інвестицій. Якщо плани погодять, то на них виділятимуть кошти. Крім того, гроші підуть на розвиток найбільш відсталих регіонів у ЄС, а також сільської місцевості. Ще один пріоритет - підтримка переходу країн до кліматичної нейтральності.

- Пряма допомога економіці за допомогою збільшення інвестицій, а також інструменту підтримки фінансової стабільності підприємств.

- Останній елемент у Єврокомісії назвали "Зробити висновки з кризи". Тут ідеться про додаткові видатки на дослідження, про нову програму охорони здоров'я. Крім того, додаткові 16,5 мільярда євро спрямують на підтримку третіх країн.

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Допомога у вигляді грантів і кредитів

Одним з найбільш спірних моментів всередині ЄС є питання, в якій формі виділятиметься допомога: грантів, які не потрібно повертати, або ж кредитів. Найбільш постраждалі від пандемії країни, зокрема Італія та Іспанія, хочуть грантів, тоді як за кредити виступають країни, які платять у бюджет ЄС суттєво більше, ніж з нього отримують, наприклад Нідерланди та Австрія. У плані Єврокомісії передбачено, що 500 мільярдів євро будуть грантами, а 250 мільярдів - кредитами.

Де ЄС братиме гроші на відновлення

Головне питання плану відновлення - де ЄС візьме ці 750 мільярдів євро. Їх Єврокомісія позичить на фінансових ринках. Перевага в тому, що більшість агентств оцінюють кредитний рейтинг ЄС як ААА, це найвищий рівень. Тому умови будуть вигідними. Але всі ці гроші доведеться повертати. З кредитами ситуація простіша - їх виплачуватимуть країни, які їх отримають.

З грантами складніше, адже це безповоротна допомога. І тому повертати 500 мільярдів євро доведеться усьому Євросоюзу. Виплачувати тіло кредитів будуть з бюджетів ЄС, починаючи з 2028 року, і до 2058 року. Відсотки, звісно, доведеться платити і у період 2021-2027 років.

Ці гроші можна отримати трьома шляхами: або скороченням інших видатків, або збільшенням внесків країн-членів у бюджет об'єднання, або з власних ресурсів ЄС. До останніх належать, зокрема, мита та ПДВ, частка яких іде напряму в бюджет ЄС. Єврокомісія ж запропонувала додати до них частку доходів від системи торгівлі викидами та цифрового податку, запровадження якого досі залишається невирішеним питанням у ЄС.

Затвердження плану потребуватиме часу

Тепер цей план мають розглянути глави держав і урядів країн ЄС. Зробити це планують, за словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, на саміті 19 червня. На цьому, однак, затвердження не завершиться. Для того, щоб Єврокомісія могла позичити 750 мільярдів євро, необхідно підвищити верхню межу власних ресурсів ЄС. А це потребує найскладнішої процедури ухвалення рішень у ЄС - а саме, ратифікації парламентами усіх 27 держав-членів об'єднання. Тому цей елемент почне працювати не раніше 1 січня 2021 року.

Економіка так довго чекати не зможе. Тому Єврокомісія запропонувала проміжне рішення - збільшення обсягу нинішнього бюджету ЄС на 2014-2020 роки. Ідеться про 11,5 мільярда євро. Для цього, крім рішення саміту, потрібна лише згода Європарламенту. Єврокомісія планує, що за ця схема почне працювати з 1 вересня.

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