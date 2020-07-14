 5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв′язку? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.07.2020

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Економіка

5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.

Нечисленний протест проти 5G у Мюнхені (picture-alliance/Zuma/S. Babbar)

5G розповсюджує коронавірус, буде управляти людським тілом та контролюватиме населення світу... Фейків та конспірологічних теорій про нову технологію мобільних мереж у світі чимало. Занепокоїлись і українці. Чи обґрунтовані їхні страхи? І що говорять про ймовірний вплив 5G на організм людини науковці?

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Аудіо й відео до теми

5G у Європі: що змінить "революція" мобільного зв'язку (22.10.2018)  

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Докладно

Нечисленний протест проти 5G у Мюнхені (picture-alliance/Zuma/S. Babbar)

5G: чи варто українцям боятися? (відео)

Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати 5G в Україні. Чи обґрунтовані їхні страхи?  

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