5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.
5G розповсюджує коронавірус, буде управляти людським тілом та контролюватиме населення світу... Фейків та конспірологічних теорій про нову технологію мобільних мереж у світі чимало. Занепокоїлись і українці. Чи обґрунтовані їхні страхи? І що говорять про ймовірний вплив 5G на організм людини науковці?
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"? (02.03.2020)
Німеччині не можна ставати залежною в питанні критично важливої інфраструктури від китайських компаній, на які може тиснути уряд КНР, переконаний голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен. (17.05.2020)