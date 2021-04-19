 4 тисячі вояків беруть участь у навчаннях НАТО Baltops у Балтиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

4 тисячі вояків беруть участь у навчаннях НАТО Baltops у Балтиці

У маневрах Baltops беруть участь 16 країн НАТО, а також Швеція та Фінляндія. Навчання триватимуть до 18 червня.

Під час військових навчань в Балтиці

Під час військових навчань в Балтиці

В регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО і США. У маневрах Baltops, що проходять цього року в 50-те, беруть участь близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 18-и країн, 40 військових кораблів, 60 літаків, повідомив центр інформації ВМС Німеччини в Кілі. Окрім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії. 

Маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід. Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію. Навчання триватимуть до 18 червня.

"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віцеадмірал Джин Блек. Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року. 

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