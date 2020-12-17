38 американських штатів подали черговий позов проти Google

38 американських штатів подали у четвер, 17 грудня, позов проти Google, обвинувативши інтернет-гіганта в незаконній монополії на ринку онлайн-пошуку, що шкодить споживачам і рекламодавцям. Позов був поданий до федерального суду у Вашингтоні.

"Споживачі позбавлені переваг конкуренції, включаючи можливість якісніших послуг та кращого захисту конфіденційності. Рекламодавці страждають через низьку якість і більш високі ціни, які, своєю чергою, передаються споживачам'', - заявив генеральний прокурор штату Колорадо Філ Вейзер, передає агенція AP. В Google поки не прокоментували цей позов.

Днем раніше окремий позов проти Google за аналогічним звинуваченням подали ще 10 штатів на чолі з Техасом. Вони звинуватили компанію в "антиконкурентній поведінці'' в галузі інтернет-реклами. Google відкинув звинувачення, наголосивши, що падіння цін на рекламні оголошення онлайн, що спостерігається протягом останніх десяти років, свідчить, що на ринку діє жорстка конкуренція.

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Це вже третя антимонопольна справа проти Google, яка була подана в останні місяці. Міністерство юстиції та генеральні прокурори з різних штатів наголошують, що інтернет-компанія зловживає своїм впливом та діє на шкоду іншим підприємствам та споживачам.