У США десять штатів подали в суд на Google

У США десять штатів на чолі з Техасом у середу, 16 грудня, звернулись до суду з антимонопольним позовом проти інтернет-пошуковика Google. Генеральний прокурор штату Техас Кен Пекстон пояснив, що ідеться про рекламні технології інтернет-компанії та її домінування у рекламній індустрії.

У соцмережі Twitter Пекстон зазначив, що Google злорвживає своїм становищем на ринку, "руйнує принципи конкуренції та спричиняє шкоду користувачам". Зокрема, він закинув інтернет-компанії контроль за ціноутворенням на ринку реклами.

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Google відкинув звинувачення та пояснив, зі свого боку, що падіння цін на рекламні оголошення онлайн, що спостерігається протягом останніх десяти років, свідчить, що на ринку діє жорстка конкуренція. І саме реклама є осоновою доходів компанії.

Нагадаємо, у жовтні міністерство юстиції США пред'явило до Google свій позов, що стосується пошукового бізнесу компанії. Водночас мін'юст США проводить розслідування щодо домінування Google у сфері рекламних технологій.