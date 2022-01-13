30 років потому: на Горбачова подали в суд у Литві за "міжнародний злочин"

Шестеро громадян Литви подали в четвер, 13 січня, цивільний позов до президента СРСР Михайла Горбачова через події у Вільнюсі взимку 1991 року. Інформаційна служба Литовського національного радіо та телебачення повідомила, що заяву направили ​​родичі чотирьох загиблих під час штурму радянськими військами телевежі.

Заявники закидають Горбачову те, що він, як верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, не зміг перешкодити "міжнародному злочину" проти литовців.

30 років потому

"Саме цього дня тридцять років тому СРСР розпочав штурм Литовського центру радіо та телебачення і Вільнюської телевежі", - пояснив син одного з загиблих.

Вільнюс 11-13 січня 1991 року

Частина організаторів та виконавців убивств засуджені у Литві, однак позивачі вважають, що "без оцінки відповідальності керівництва вищого рангу, торжество закону не буде повним".

"Дуже важливо, щоб особи, відповідальні за військові злочини та злочини перед людяністю, були притягнуті до відповідальності", - сказав адвокат позивачів Міндаугас Гядейкіс.

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Штурм телевежі у Вільнюсі

11 березня 1990 року Верховна рада Литви оголосила про відновлення незалежності республіки. В січні 1991 року в країні розпочалися акції протесту, туди перекинули бійців радянських спеціальних підрозділів. У ніч на 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала до центру Вільнюса, під час штурму телецентру загинули 14 людей, понад 600 отримали поранення.

За злочини проти людяності та військові злочини пізніше засудили 67 колишніх радянських солдатів та офіцерів. Зокрема, у 2019 році засудили 94-річного ексміністра оборони СРСР Дмитра Язова. Більшості фігурантам оголосили вирок заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.

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Михайлу Горбачову на початку березня виповниться 91 рік.